Se viene el Nacional Femenino de Clubes Sur C13-C15 en Comodoro

El certamen nacional de futsal femenino formativo se desarrollará del 17 al 21 de agosto, en el Gimnasio Municipal 3, con organización de la Asociación femenina local, la fiscalización de Confederación Argentina y el apoyo de Comodoro Deportes. Participarán equipos locales y de Pico Truncado, Caleta Olivia y Trelew.

El presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, se reunió con Beatriz Neira, presidenta de A.Fe.C.Fu.Sa. (Asociación Femenina Comodoro Fútbol de Salón) con vistas a la planificación de los últimos detalles logísticos para lo que será el Nacional de Clubes Sur C13-C15 en la ciudad.

El torneo contará con la organización de la entidad local, la fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y el apoyo del Ente Comodoro Deportes, participando diversos equipos comodorenses y con la visita de elencos de Pico Truncado, Caleta Olivia y Trelew.

“La verdad que siempre contenta, porque nos encontramos con la buena predisposición del Ente Comodoro Deportes. Siempre grato sentarse con el profesor Hernán Martínez porque siempre tenemos respuestas positivas, siempre colaboran con el deporte de Comodoro. Creo que por eso podemos hacer tanto, y también tenemos logros de parte de los deportistas, gracias al apoyo con el que contamos siempre. La verdad que muy felices”, expresó Betty Neira.

“Del 17 al 21 de agosto se jugará el Nacional de Clubes de categorías C13-C15 en el Gimnasio Municipal Nº3, que es nuestra casa, con el apoyo de Hernán. Tendremos gente de Pico Truncado, Caleta Olivia y Trelew. No serán tantos equipos, pero será una buena competencia, siempre con la idea de ir fogueando a las nenas, porque es nuestro semillero y nuestro futuro. Hay que tener en cuenta siempre estos torneos, para que las chicas sigan creciendo”, explicó.

Los equipos comodorenses que participarán serán Guerreras de Malvinas, JM Futsal, Cepatacal, Abrazo de Gol, Rodríguez Peña y USMA, mientras que también visitarán la ciudad Las Galácticas de Pico Truncado, Catamarca de Caleta Olivia y Juventus de Trelew.

En cuanto a la disciplina femenina, Betty Neira trazó un balance positivo del primer semestre: “Arrancamos el año con el Argentino de Selecciones, que fue todo un éxito, no solo porque nuestra selección llegó a la final sino también por el acompañamiento de la familia salonera. Fue enorme el acompañamiento de la gente de Comodoro, ellos también pudieron ver el crecimiento del futsal femenino. Con el apoyo de las autoridades locales, Municipalidad, Comodoro Deportes, siempre lo recalco. Un apoyo impresionante que no se en otras partes del país, tenemos la suerte de tener eso acá en Comodoro como política de Estado. Por eso tenemos tanto auge, no solo en el futsal sino en todas las disciplinas deportivas”, destacó la presidenta de Afecfusa.

“Siempre agradezco igual a la familia, a las escuelitas que tenemos, a los entrenadores. Antes veníamos del potrero y ahora tenemos escuelitas que están perfeccionando a nuestras jugadoras, y se ve el crecimiento, es impresionante. Por eso digo que tenemos que apuntalar siempre nuestro semillero que es nuestro futuro, pero tenemos este muy buen nivel gracias a todos ellos”, concluyó.

EQUIPOS PARTICIPANTES

- C15: Abrazo de Gol, JM Futsal, Rodríguez Peña, Guerreras de Malvinas, Las Galácticas y Juventus Futsal.

- C13: Catamarca, Abrazo de Gol, Municipal Km. 5, JM Futsal, Rodríguez Peña, Cepatacal, Guerreras de Malvinas, Las Galácticas y Juventus Futsal.