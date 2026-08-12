Thiago Almada reveló quiénes fueron los autores de la histórica bandera de Malvinas

El ahora mediocampista de River confirmó que el ya icónico trapo arrojado al campo de juego pertenece a un grupo de amigos suyos.

La consagración de la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra dejó capítulos imborrables tanto en lo deportivo como en lo geopolítico, y este martes, el flamante refuerzo de River Thiago Almada reveló que fueron sus amigos los encargados del histórico trapo.

En medio de las estrictas restricciones de seguridad que prohibían el ingreso de insignias alusivas al conflicto bélico, un grupo de hinchas logró vulnerar los controles y arrojar al césped un estandarte con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", el cual fue recogido por los futbolistas para inmortalizar el festejo en una imagen que dio la vuelta al mundo.

A días de aquel suceso, el mediocampista ofensivo, ya instalado en Núez, rompió el silencio y reveló la intrahistoria detrás del episodio que desató una fuerte controversia a nivel global.

La revelación de Thiago Almada sobre la bandera de Malvinas en el Mundial 2026

En diálogo con Radio La Red y consultado por el periodista Marcelo Palacios sobre el histórico momento en que Giovani Lo Celso tomó el lienzo, el volante blanqueó el vínculo directo con los protagonistas.

"Cuando tiraron los hinchas argentinos, tiraron esa bandera de Malvinas y que la agarró Lo Celso, un momento histórico, único, Thiago, que se vivió", introdujo el periodista Marcelo Palacios, para dar lugar al relato del futbolista.

Si bien los hinchas se encargaron de mantener el anonimato para no sufrir restricciones ni problemas en Estados Unidos, Almada contó: "Sí, sí, fue una locura total ese partido, más que nada como se dio hoy porque era con Inglaterra y encima lo de la bandera eran amigos míos, tuvieron que tirar la bandera porque se la iban a sacar y ahí la agarró Gio. Gente del Fuerte, de Fuerte Apache. Quedó para la historia la bandera".

La declaración cerró con la emotiva acotación del periodista al remarcar la impronta del histórico barrio bonaerense. “Mirá qué lindo los chicos de Fuerte Apache, el lugar de Carlitos [Tevez], de Thiago, ese lugar con tanta pertenencia que tienen los que han nacido allí”, reflexionó.