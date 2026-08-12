Los equipos de rescate trabajan contrarreloj entre los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes.

Ya son al menos 240 los muertos y miles de personas siguen desaparecidas

Un edificio dañado y un vehículo cubierto de escombros en Cali, Colombia.Foto: Agencia NA (Xinhua)

Colombia continúa atravesando una de las peores tragedias de los últimos años. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes ya dejó al menos 240 muertos, mientras miles de personas continúan sin ser localizadas y los rescatistas mantienen una intensa búsqueda entre los edificios derrumbados.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros.

La dimensión definitiva de la tragedia todavía resulta difícil de establecer debido a las diferencias entre los relevamientos oficiales y regionales. El último balance informado por autoridades regionales elevó a 240 las víctimas fatales, mientras continúan actualizándose las cifras a medida que los equipos acceden a las zonas más afectadas.

Miles de familias buscan a sus seres queridos

Uno de los mayores interrogantes está puesto en la cantidad de personas que todavía no pudieron ser localizadas.

La plataforma ciudadana Colombia Te Busca, creada para intentar reunir a familiares después de la catástrofe, llegó a registrar miles de pedidos de búsqueda. Paralelamente, los organismos oficiales manejan una cifra considerablemente menor de desaparecidos, por lo que los números no resultan directamente comparables.

Pereira se encuentra entre las ciudades más castigadas por el terremoto. También permanecen en alerta roja Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, donde continúan los operativos de emergencia.

Hospitales desbordados, viviendas destruidas, edificios colapsados y problemas en los servicios forman parte del escenario que dejó el sismo.

Rescates que mantienen viva la esperanza

En medio de la devastación también se registraron rescates de personas con vida después de permanecer atrapadas durante horas.

Los equipos especializados continúan removiendo escombros y utilizando diferentes herramientas para intentar detectar sobrevivientes, mientras familiares aguardan noticias en los alrededores de las estructuras derrumbadas.

Las autoridades mantienen como prioridad la búsqueda de personas atrapadas antes de avanzar plenamente con las tareas de remoción y reconstrucción.

Colombia sigue temblando

El terremoto principal estuvo acompañado por numerosas réplicas. El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y advirtió que estos movimientos pueden continuar durante días, semanas e incluso meses.

El organismo explicó que el terremoto principal alcanzó una magnitud de 7,4, convirtiéndose en un evento sísmico de enorme relevancia para el país.

Comienza a llegar ayuda internacional

La emergencia también generó una rápida movilización internacional. Estados Unidos anunció el envío de especialistas en respuesta ante desastres para colaborar con las operaciones de emergencia.

México, por su parte, preparó personal militar especializado en búsqueda y rescate, medicamentos, herramientas y equipamiento a la espera de los mecanismos de coordinación necesarios para su despliegue.

La Unión Europea también activó mecanismos de asistencia y recursos satelitales para contribuir con las tareas de evaluación y rescate.

Mientras continúa llegando ayuda, la prioridad sigue estando debajo de los escombros: encontrar con vida a quienes permanecen desaparecidos y asistir a miles de familias afectadas por un terremoto que dejó a varias ciudades colombianas en estado de emergencia.