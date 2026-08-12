Pelotaris comodorenses se destacaron en el Patagónico de Río Colorado

Representantes del TyPAC fueron protagonistas del Torneo Patagónico de Damas de pelota a paleta, disputado el pasado fin de semana. Augusta Alves se consagró campeona junto a la madrynense Natalia Elorriaga.

El certamen Patagónico de Damas de pelota a paleta se llevó a cabo en la localidad rionegrina de Río Colorado el pasado fin de semana, los días 7 y 8 de agosto, y Comodoro Rivadavia fue representado por las atletas Augusta Alves, Paola Ferradas, Everlyn Hidalgo, Luisa Villarroel, Graciela del Valle González y Victoria Bellido, todas ellas representantes del club TyPAC.

El certamen contó con buena convocatoria de deportistas de diferentes localidades, en un ambiente de camaradería y amistad, con la coronación de la pareja chubutense conformada por Augusta Alves (TyPAC-Comodoro) y Natalia Elorriaga (Club Ferro - Puerto Madryn).

El 9, 10 y 11 de octubre se realizará una nueva edición de este Patagónico, con el TyPAC como anfitrión.