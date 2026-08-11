Alacranes planifica una nueva participación en el Nacional de Veteranos

La agrupación que nuclea a los equipos de la Unión de Rugby Austral estará compitiendo en el AUVAR 2026, el tradicional certamen que se hará los días 21, 22 y 23 de noviembre, en el predio de Hindú Club en Don Torcuato.

Con la organización de Varbas (Buenos Aires) y la fiscalización de la Asociación Unida de Veteranos Argentinos de Rugby (AUVAR), en noviembre se desarrollará una nueva edición del Encuentro Nacional de Veteranos de rugby.

En esta oportunidad, el tradicional certamen, que reunirá a más de 1500 rugbier de 25 agrupaciones de todo el país, más los invitados internacionales, se realizará en el predio de Hindú Club en Don Torcuato, Buenos Aires.

Para ajustar detalles sobre el viaje de los Alacranes, los dirigentes Roberto Luna (presidente), Cristian Nieva (vicepresidente) y Patricio Catacci (tesorero), visitaron al titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

“A principio de año nos comenzamos a preparar para la frutilla del postre que es el Nacional de Veteranos que se hace en noviembre, para nosotros es como la finalización de la temporada. Estamos en los preparativos, tenemos todo encaminado con lo que es pasajes, vestimenta, alojamiento”, inició Luna.

Como es habitual, ya que hace más de 30 años que vienen participando, la agrupación estará viajando con una delegación compuesta por más de 70 personas para jugar en las dos categorías: competitiva y recreativa.

“Vamos con una delegación bastante numerosa como todos los años, como ya está acostumbrado a llevar Alacranes. Estamos contentos porque ya casi tenemos todo encaminado”, indicó.

Después de un largo período, este año el Encuentro Nacional de Veteranos se hará nuevamente en una institución de rugby como lo es Hindú Club, algo que le da un “sabor especial”.

“Hacía muchos años que no se organizaba en un club de rugby, así que estamos volviendo a las fuentes, la mayoría se hizo en predios prestados de otros deportes. Pero este año nos toca volver a la base que es un club de rugby y eso tiene un sabor especial porque estás en tu ambiente. Además de eso, te rozas con un montón de jugadores de Hindú, que es una cuna del rugby”, fundamentó Luna.

Y valoró la participación en la competencia: “Somos la agrupación madre de lo que es la zona de la Unión Austral de Rugby, agrupamos a todos los clubes y le damos participación para que conozcan lo que es un Nacional, esta es la única oportunidad de poder tener roce con Tucumán, Buenos Aires o Córdoba”.