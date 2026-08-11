El Grupo Taekwondo Patagonia reactivó su torneo interno

En el Club Huergo participaron más de un centenar de taekwondistas, ganando roce de competencia de cara a los certámenes regionales, nacionales e internacionales que se vienen para lo que resta del año.

Con el objetivo de continuar con el desarrollo de la disciplina, instructores del Grupo Taekwondo Patagonia, conducido por el VII Dan Orlando Velásquez, reflotaron el torneo interno de la escuela en el Club Huergo, con una participación de más de 120 atletas compitiendo en diversas categorías y edades, en modalidades de formas y lucha.

Este certamen volvió a realizarse luego de algunos años. Se trata de una competencia que sirve como preparación tanto para atletas intermedios y avanzados, como primera experiencia para principiantes de cara a los torneos que vendrán.

La escuela de Orlando Velásquez viene de participar en el Open Internacional y el Campeonato Argentino, ambos certámenes en Buenos Aires, y varios de sus integrantes se preparan para la Copa del Mundo a fines de septiembre en España, como así también para los selectivos de noviembre, clasificatorios para el Mundial Paraguay 2027.

“Este torneo hace cinco o seis años se había dejado de realizar, ya que cumplíamos con el calendario regional, nacional e internacional, pero no nos quedaba fecha para hacer nuestro torneo”, comentó el Master VII Dan Orlando Velásquez, quien estuvo acompañado por los organizadores IV Danes Juan Subira, Alejandro Fernández, Mickaela Caamaño, Miguel Chacón, Alejandra Mardones, Gabriel Subira y Maximiliano Vaca.

“La propuesta de los instructores de mi escuela fue poder reflotar este tipo de torneos que fueron fundamentales para nuestros alumnos principiantes, para que tomen experiencia en sus primeros torneos y después participar a nivel regional e ir creciendo, y llegar a niveles nacionales e internacionales. La finalidad de estos torneos internos siempre fue esa, poder iniciarlos en la parte competitiva, con el objetivo de seguir el desarrollo”, agregó.

“Tenemos 122 participantes, en un torneo desarrollado en tres áreas, con un clima ameno, con la participación de la familia. Se realiza en modalidades de forma y lucha. Cuento con el apoyo de siete instructores IV Dan que desarrollan las clases en toda la ciudad, y hoy nos juntamos para hacer este torneo”, explicó Velásquez.

COMPETENCIAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

“Este año a pesar de las dificultades económicas que se están viviendo tenemos un calendario cargado de actividad, siempre tratamos de buscarle la vuelta y cumplir. Ya participamos en junio en el Open Internacional en Buenos Aires, hace dos semanas estuvimos en el Campeonato Argentino de Taekwondo también en Buenos Aires, el cual otorgó puntos para el ranking selectivo rumbo al Mundial de Tae Kwon Do Paraguay 2027”, expresó el VII Dan.

“También estamos preparando un grupo de participantes que competirán en la Copa del Mundo que será en Benidorm, España, del 28 de septiembre al 4 de octubre. Estos atletas están entrenando, ultimando detalles para esa copa. Y también estamos en la preparación de los deportistas que se presentarán en el selectivo del 14 y 15 de noviembre. La escuela tiene un calendario abultado, desarrollándose a nivel local, nacional e internacional”, destacó.

“Agradecimientos fundamentalmente a los padres que se organizan para que esto se pueda realizar, a Comodoro Deportes que siempre estuvo predispuesto a colaborar con todas estas actividades que acabo de mencionar. Muy importante, porque ayuda a que el deporte pueda desarrollarse y crecer”, cerró Orlando Velásquez.