La CAI sigue siendo protagonista en el Torneo Juvenil CFFA

Este martes recibió a Brown de Madryn, a quien goleó en Sub 17 y en Sub 13. En Sub 15 fue empate.

La Sub 17 de la CAI continúa invicta, con 10 triunfos y 2 empates en la fase clasificatoria. (Foto: Prensa CAI)

La Comisión de Actividades Infantiles y Guillermo Brown de Puerto Madryn se enfrentaron en el estadio municipal del barrio General Mosconi, este martes, en el marco de la 11ª fecha del Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino, donde los comodorenses obtuvieron dos holgadas victorias y un empate.

La Sub 17 goleó 5-0, con tantos de Thiago Nicosia (2), Nicolás Garate, Lionel Crespo y Nahuel Millaman. El equipo dirigido por César Villarroel está invicto, con 32 puntos, producto de 10 triunfos y 2 empates.

Con el mismo resultado, festejó la Sub 13. Los goles del conjunto de Mauro Villegas fueron obra de Ignacio Troiano (3), Iván Calfin y Franco Wynbergh.

Por su parte, los elencos de la Sub 15 igualaron 1-1. Para la CAI, que cuenta con Mario Amado como entrenador en esa categoría, convirtió Bautista Recabal, mientras que para Brown anotó Maximiliano Samana.

A la CAI le restan jugar dos fechas en condición de local: en septiembre ante Deportivo Madryn (13ª fecha) y en la última frente a Huracán de Trelew, en el estadio municipal.