La Asociación Austral de Taekwondo sumó podios rumbo al Mundial de Irlanda

Un total de 14 artistas marciales de Comodoro Rivadavia de la Taekwondo Asociación Austral (TAA) compitieron el último fin de semana en la tercera fecha Argentina Taekwondo Tour (ATT) NOA, en Santiago del Estero, con muy buenos resultados. También la delegación despide a una de sus figuras, Thiago Oyarzo, quien viaja rumbo a China y Corea en una gira con la selección argentina.

Comodoro Rivadavia tuvo el domingo 9 de agosto a sus representantes en Santiago del Estero participando en una nueva competencia del calendario nacional. La Taekwon-Do Asociación Austral (TAA) con un grupo de 14 competidores afrontó un enorme desafío, no solamente por la distancia y los costos que implica trasladarse desde la Patagonia, sino también por el objetivo deportivo, sumar puntos para el ranking nacional que será parte del camino clasificatorio al próximo Mundial de Taekwon-Do ITF, Irlanda 2028.

“La verdad que fue un evento tremendo, muy buena la organización, el torneo contó con más de 300 competidores de diferentes lugares de Argentina, que fueron a buscar todos los puntos que hay en juego. Estuvieron delegaciones de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Río Negro, Chaco, Corrientes, Misiones, Chubut, entre otras. Fue un muy lindo torneo y muy buenos los resultados que obtuvimos”, expresa el profesor Sergio Oyarzo.

El esfuerzo tuvo su recompensa. La delegación logró obtener numerosos podios y excelentes actuaciones, demostrando que desde Comodoro Rivadavia se puede competir de igual a igual con los mejores exponentes del país.

Vale resaltar también quienes tuvieron una excelente competencia pero esta vez no lograron subir al podio. “Cada combate, cada forma, suma para seguir creciendo y acumulando experiencia de cara a los próximos desafíos”, asegura Sergio Oyarzo.

El torneo tuvo lugar el pasado fin de semana en el Club de Ciclista Olímpico de La Banda (Santiago del Estero). “Este fue el tercer ATT Clasificatorio para el Campeonato Mundial, Irlanda 2028. Se ponen tres puntos en juego en cada campeonato de los ATT, el próximo será en Calamuchita (Córdoba) en el mes de septiembre y en octubre en Río Grande, donde estaremos llevando una delegación de más de 60 competidores”, puntualiza el maestro Oyarzo.

THIAGO OYARZO HACE HISTORIA JUNTO A LA SELECCIÓN ARGENTINA

Cada viaje es un esfuerzo significativo para el equipo de Comodoro, deja plasmados meses de entrenamiento, esfuerzo de los alumnos y sus familias, organización, sacrificio económico y el acompañamiento permanente de toda una institución. Los artistas marciales viajan miles de kilómetros para competir, buscar puntos en el ranking nacional, en una muestra de compromiso y responsabilidad, con un claro objetivo bajo un proyecto deportivo.

“El objetivo es claro, seguir sumando, seguir creciendo y llegar con la mayor cantidad de competidores posibles al proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Irlanda 2028. Hoy lunes, igual estará viajando Thiago Oyarzo a China y luego a Corea, es el único representante de la Patagonia en poder estar con la Selección Argentina compitiendo el próximo fin de semana en China, el sábado 15, y domingo 16 de agosto en Corea. Se suma a una selección de primer nivel, con competidores de gran trayectoria internacional”, puntualiza Sergio Oyarzo.

Desde Comodoro Rivadavia, la Taekwondo Asociación Austral continúa trabajando y representando a Comodoro y a la Patagonia en cada escenario nacional, con el claro objetivo de representar a la Argentina en el Campeonato Mundial de Irlanda 2028.

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Resultados 3ª fecha Argentina Taekwondo Tour

COMPETIDORES GUPS

Eugenio Victoriano — 2º en combate; 3º en formas Rojo Punta Negra.

Silvia Martínez — 1ª en formas; 1ª en combate.

COMPETIDORES DANES

Benjamín Flores — 1º en formas; 1º en combate.

Ivanna Ferrari — 3ª en formas Juveniles I Dan; 3ª en combate -55 kg.

Imanol Lara Gutiérrez — Excelente competencia. No alcanzó el podio.

Lorenzo Esperón — 2º en combate -70 kg.

Emilio Barrientos — 1º en formas I Dan; 3º en combate -64 kg.

Dylan Oyarzo — Excelente competencia. No alcanzó el podio.

Daniel Eugenio — 2º en combate hasta 82 kg; 3º en formas II Dan.

Thiago Oyarzo — Excelente competencia. No alcanzó el podio.

Jimena Ferrari — 2ª en combate -70 kg.

Agustina Vidal — 2ª en formas IV Dan; 3ª en combate -70 kg.

Leila Ramos — 1ª en formas IV Dan; 2ª en combate -55 kg.

Hugo Reinoso — 1º en formas V Dan Seniors; 1º en combate -64 kg Seniors.