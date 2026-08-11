La Banda de AESA es el nuevo campeón del Oficial 2026 de Honor

La Banda de AESA se consagró este domingo como nuevo campeón del futsal en categoría Honor en la primera mitad del certamen Oficial 2026 de la Comisión Futsal Principal. Venció en dos juegos a Camioneros Patagónicos, y obtuvo el título en la máxima divisional comodorense por primera vez en su historia.

El equipo conducido por Ignacio Aldaba ganó los dos partidos ante Camioneros Patagónicos, en la serie final por el título del Oficial 2026 de la Comisión Futsal Principal en categoría Honor, duelo que reunió a los dos mejores equipos de la mitad de temporada, los cuales llegaban invictos a esta definición.

Camioneros había ganado todos los partidos de la fase regular y solo había empatado ante La Cigarra en una de las semifinales, y en el camino había dejado a Deportivo Comodoro en cuartos de final. Por su parte, AESA había eliminado a Lanús y Flamengo, en su camino hacia la gran final.

Fueron dos finales a estadio repleto. El viernes por la noche en el Club Huergo, La Banda de AESA se impuso 3 a 1 con un doblete de Cristian Loncón y gol de Diego Vargas, mientras que Uriel Saldivia había descontado para el Verde. En el segundo juego el domingo en el Municipal Nº1, Camioneros tuvo doblete en Jeremías Asencio, pero los dirigidos por Aldaba mostraron carácter y lograron darlo vuelta con doblete de Julián Bahamond y los tantos de Jorge Gaitán y Diego Vargas.

El trofeo de campeón fue recibido por el capitán de AESA, Diego Vargas, de manos de Gustavo Camino (Pte. Comisión Futsal Principal) y José María Ferreyra de las Casas (Pte. Asoc. Comodoro Rivadavia Fútbol de Salón).

La primera ronda del Oficial 2026 también tuvo goleadores: en Honor 1 los máximos artilleros fueron Ariel Millanes (Camioneros) y Roberto Santander (La Prove) con 12 tantos cada uno, mientras que en Honor 2 fueron Lucas Millaquien (Flamengo) y Fabián Zúñiga (AESA), ambos con 13 goles. En la Categoría A1 el goleador fue Bruno Varela (La Cumbre) con 15 conquistas, en el equipo que se consagró campeón del Ascenso y ascendido directamente, tras vencer 3 a 2 en la final ante El Lobito. En A2 el máximo anotador fue Jonathan Molina (Zeus), también con 15 tantos, y en la A3 fue Brian Mansilla (La Mata) con 17 goles. En C20, finalmente el goleador fue Leonel Toledo (El Lobito) con 17 conquistas.

En cuanto a las vallas menos vencidas en C20 fue para CIPA, en la Categoría A fueron El Lobito, Niupi y Parma B, mientras que en Honor las vallas que menos goles recibieron fueron justamente los equipos protagonistas de la serie final por el título.