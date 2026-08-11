El Lobito C9 se consagró en Santa Cruz

Se disputó el Nacional de Clubes Sur en categorías formativas en 28 de Noviembre (Cuenca Carbonífera, Santa Cruz), donde El Lobito de Comodoro Rivadavia se consagró campeón nacional en la divisional C9. Los pequeños comodorenses también se quedaron con los premios a la valla menos vencida y delegación más correcta, en tanto que Thian Cárcamo y Nicolás Ojeda fueron goleador y jugador destacado del torneo, respectivamente.

Se disputó en la Cuenca Carbonífera (Santa Cruz) el Nacional de Clubes Sur C9-C11 organizado por la asociación local AFUSA Cuenca Carbonífera, con fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS). El Lobito de Comodoro fue el campeón en C9, mientras que Vasco Futsal (Río Gallegos) hizo lo propio en C11.

El certamen se disputó en el gimnasio Anexo Hermanos Páez de la localidad de 28 de Noviembre, donde El Lobito venció en la final por 3 a 0 a Boxing Club de Río Gallegos para coronarse campeón, con los goles de Nicolás Ojeda, Román Aguilar y Thian Cárcamo, este último también consagrado como el máximo artillero de la competencia con nueve goles.

El Lobito, dirigido por Jeremías Calderón, venció en fase de grupos a La Academia, Don Bosco, Santa Cruz y Boxing Club, siendo este último el más complicado, donde fue victoria para los comodorenses por un ajustado 1 a 0, con gol de Nicolás Ojeda, quien tras la final sería galardonado con el premio al mejor jugador del certamen.

El equipo comodorense se llevó todos los premios, ya que también fue la valla menos vencida y la delegación más correcta.

En C11 en tanto el campeón fue Vasco Futsal, mientras que CSD Tigre fue subcampeón, y el podio lo completó el local CSD Curva. Tigre además tuvo a la delegación más correcta y al jugador destacado, Bastian Pombo, quien también compartió el premio al goleador del certamen junto a su compañero Joaquín Torres. El campeón, por su parte, se llevó además la valla menos vencida.