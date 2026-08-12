Gustavo Lemos debutará en la categoría welter en una nueva pelea profesional en Chile

El boxeador comodorense peleará el sábado 22 de agosto ante el local Alfonso Salas, en el combate profesional que cerrará el “GKO 44 - Marea de Combate”, un festival que se realizará en el Gimnasio Municipal de la ciudad de Tomé, ubicada en la provincia de Concepción, Región del Biobío.

Gustavo Lemos, quien tiene 31 años y desde el 2021 es boxeador profesional, tendrá una nueva posibilidad en Chile, cuando el sábado 22 de agosto sea protagonista de la pelea de fondo en el Festival “GKO 44 - Marea de Combate”, una velada organizada por Benbru Promotions.

El púgil comodorense cuenta con 11 peleas profesionales, con un récord de 4 ganadas, 5 derrotas y 2 empates. Del otro lado estará el chileno Alfonso Salas (27 años), quien tiene 3 empates en su haber. Será un combate de peso welter (hasta 66 kilos) a ocho rounds.

Lemos viajará el próximo miércoles hacia la ciudad de Tomé y en la previa visitó al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con quien dialogó sobre el importante desafío que se aproxima.

“Estoy contento con esta nueva posibilidad que se me presentó, agradezco a la promotora que me dio esta oportunidad de poder combatir afuera del país nuevamente”, comenzó Lemos.

Y añadió que “es la segunda vez que voy a Chile a representar a Argentina, es la segunda vez que peleo para esta promotora y la verdad que estoy muy contento porque la última vez hice un buen espectáculo y se nota porque me volvieron a llamar”.

El boxeador analizó el duelo con el chileno Salas y afirmó que “nos estamos preparando bien, Salas tiene un récord no positivo, tampoco negativo, está en el margen. No lo veo muy peligroso, yo le doblo en peleas, me siento bien, sé que me va a venir a buscar en los primeros rounds, hay que estar concentrado y hacer un buen trabajo”.

Para Gustavo Lemos, quien actualmente entrena bajo las órdenes de Robinson Zamora, será el debut en la categoría welter. Al respecto, indicó que “la categoría es rápida, donde se ven muchos nocauts y es por eso que me vengo preparando mucho, es la primera vez que voy a pelear en welter, porque venía peleando en superwelter, y creo que en esta categoría voy a andar bien”.