Independiente: Macri y Ritondo empujan a Gaudio contra Grindetti

El actual presidente quiere presentarse a la reelección, pero Macri cree que el tenista puede acercar fondos de los qataríes.

La humillante derrota por 4 a 0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina aceleró la crisis futbolística e institucional en Independiente, con la campaña para las elecciones de diciembre ya en marcha y una interna dirigencial descontrolada.

Los silbidos e insultos de los hinchas tras el partido de este miércoles en Rosario, sumados a los que resonaron el sábado tras la derrota como local ante Platense, agitaron el tablero electoral y ya se largó la danza de posibles candidatos.

El presidente Néstor Grindetti ya avisó que quiere ir por la reelección. En su entorno dicen que buscará mostrar la carta de que ordenó las cuentas del club, tras el desastre de la última gestión de Hugo Moyano y la fugaz experiencia de Fabián Doman.

Pero el problema de Grindetti es que quedó muy aislado en la interna dirigencial. El exintendente de Lanús rompió con el Grupo Champagne, que lidera el secretario General Daniel Seoane y que tiene manejo en casi todas las áreas del club y es señalado como el poder real. Frente a ese aislamiento, Grindetti se reunió con agrupaciones opositoras y les propuso armar un acuerdo electoral, pero lo rechazaron.

Fuentes de la interna del Rojo revelaron a LPO que la ruptura de Seoane con Grindetti estuvo alimentada por Mauricio Macri y Cristian Ritondo, que no quieren saber nada con la reelección de quien fuera su representante en el club.

Las fuentes consultadas confirmaron que hace dos años que Macri no habla con Grindetti, con quien se enojó feo porque nunca avanzó con dos cosas que le pidió: la implementación del modelo SAD en Independiente y un enfrentamiento más abierto con el Chiqui Tapia. Grindetti le explicó en su momento que los socios no iban a apoyar a la SAD y que pelearse con la AFA era peligroso por los arbitrajes. Macri dejó de hablarle.

El plan de Macri -que como segundo club es hincha de Racing- es ir con Gastón Gaudio como candidato a presidente, una idea que también impulsa Ritondo. El ex tenista es fanático de Independiente y hace tiempo viene coqueteando con la idea de meterse en la política del club. "Siempre quise ayudar, hablo con todos", dijo antes del partido con Platense.

Macri cree que el principal activo de Gaudio es su amistad con el emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani. Ritondo, quien también es su amigo del emir, cree que el tenista podría acercar los fondos qataríes para Independiente, no está claro si como SAD o SAD encubierta.

Cerca de Ritondo también juegan a full con esta idea. "Es Gaudio o el Secanucas", dicen los ritondistas. El Secanucas es Luciano Nakis, el dirigente que saltó a la fama nacional cuando lo filmaron secándole el sudor del cuello al Chiqui Tapia con un repasador.

Nakis ya está lanzado a la presidencia de Independiente con todo el poder de la AFA detrás suyo y algunos hinchas se envalentonan con la idea de gozar de los beneficios futbolísticos de estar del lado de Tapia.

El expresidente Andrés "Duca" Ducatenzeiler lo dijo de manera brutal: "el próximo presidente de Independiente es el Chiqui Tapia como fue Grondona en los peores años de crisis de Independiente".

El apellido Nakis no es desconocido en Independiente: su papá fue vicepresidente de Moyano y dos veces candidato a presidente. Paradojas del fútbol argentino: actualmente Nakis hijo es el presidente del Deportivo Armenio que juega en la Primera B.

Más allá de la idea de Gaudio, en el macrismo tienen un plan B que es empujar como candidato a Quique Sacco, el marido de María Eugenia Vidal. El periodista deportivo, que ya estuvo metido en la política del club, dice que tiene ganas de ser presidente del Rojo y en el PRO aseguran que mide bien.

El plan de Sacco tiene que ver con que Gaudio no termina de jugarse con la idea de ir detrás de Ritondo y Macri. El tenista también tiene diálogo con otras agrupaciones que no responden al macrismo, como Gente de Independiente, con quienes se lo vio en el último partido de Independiente como local.