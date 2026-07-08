El vecino de 46 años era muy querido de Cañuelas y recibió un piedrazo en la cabeza cuando se acercó al baúl de su auto en medio de los disturbios.

Quién era Franco Depauli, el hombre que murió durante los festejos de la Selección

Franco Daniel Depauli, el hombre de 46 años que murió durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Egipto, era un vecino muy querido de Cañuelas y vivía desde hacía muchos años en el barrio Levene, donde había construido su casa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió el martes en la intersección de Libertad y 25 de Mayo, frente al bar Hueney, cuando Depauli se encontraba celebrando junto a su familia la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 y quedó alcanzado por los incidentes que se desataron en la calle.

De acuerdo con la información de sus familiares, al advertir disturbios en la zona, Depauli se dirigió hasta su auto, que estaba estacionado frente al bar, para buscar algo en el baúl. En ese momento, recibió un piedrazo en la cabeza que habría sido arrojado desde el sector donde dos grupos intercambiaban cascotes y botellazos.

Tras el impacto, el hombre se desplomó y quedó inconsciente en el suelo, con una contusión visible en la frente. Sus allegados decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital Ángel Marzetti, ya que por la cantidad de gente en el lugar consideraron que una ambulancia no podría llegar con rapidez.

El director del hospital, Hernán Carpio, confirmó que Depauli ingresó sin signos vitales y que el personal de guardia intentó reanimarlo durante aproximadamente 50 minutos, aunque no hubo respuesta.

Por tratarse de una muerte violenta, el cuerpo será sometido a una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento y avanzar en la investigación judicial.