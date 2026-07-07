Quién es Speed y por qué está en contra de Lionel Messi

El reconocido Speed volvió a ser el centro de atención durante la remontada del equipo nacional de este martes ante Egipto. Fiel a su estilo provocador, el joven estadounidense se robó todas las miradas tras alentar fervorosamente a los africanos y protagonizar tensos cruces con los hinchas albicelestes presentes en el estadio.

El streamer estadounidense es mundialmente conocido por su absoluta admiración hacia Cristiano Ronaldo. Este fanatismo desmedido lo llevó a posicionarse históricamente en la vereda opuesta al capitán argentino. Durante el partido de los octavos de final, decidió seguir el encuentro vistiendo la camiseta del seleccionado africano, dejando en claro su apoyo al rival de la Albiceleste.

El joven llegaba muy golpeado desde lo emocional luego de vivir entre lágrimas la eliminación de Portugal. Sin embargo, en un intento por superar la dura derrota y seguir disfrutando del Mundial 2026, asistió a las gradas para alentar con todas sus energías frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Uno de los momentos más comentados de la tarde se produjo exactamente cuando el astro rosarino se preparó para ejecutar un penal. En ese instante de máxima tensión, el creador de contenido se ubicó estratégicamente detrás del arco y comenzó a hacerle gestos en un claro intento por distraerlo.

La polémica escena fue captada por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Finalmente, tras la heroica victoria del conjunto sudamericano, el estadounidense terminó sumido en un profundo silencio y completamente rodeado por los festejos de los eufóricos fanáticos argentinos.