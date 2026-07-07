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El Gorosito acompañó el masivo festejo en Caleta

Poco después del emotivo triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto, miles de caletenses se concentraron en la zona céntrica para celebrarlo de manera eufórica.

Las calles habían estado desiertas y el grito del apoteótico tercer gol, que la clasificó a los cuartos de final, resonó en toda la ciudad de una manera tal que metafóricamente hizo temblar a la imponente escultura que identifica a esta ciudad santacruceña: El Gorosito.

En su entorno se desató el delirio de la multitud y las avenidas céntricas quedaron virtualmente bloqueadas por las caravanas de vehículos que llegaron desde todos los barrios con estruendosos bocinazos.

Gente de todas las edades conformaron una marea celeste y blanca con un gran despliegue de banderas, camisetas, paraguas, gorros, bengalas y caras pintadas, mientras vociferaban contagiosos cánticos.

Las fotografías que ilustran esta nota y la Galería de Imágenes apenas pueden reflejar el imponente festejo que se replicó en todo el país, con alma y la esperanza de poder ver al equipo nacional conquistando la cuarta Copa Mundial con su gran capitán, Lionel Andrés Messi, al frente.

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