El consumo crece sólo cuando juega Messi

La atracción que genera la Selección Argentina en el público no es un novedad. Lo que sí es un fenómeno nuevo es que el equipo que comanda Lionel Scaloni está batiendo récords de consumo en el marco de una economía en la que las ventas están desplomadas.

Un informe de la consultora Scentia al que accedió Página I12 midió cambios en el consumo los días en los que la Selección se presenta en el marco del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Y los resultados son sorprendentes. El fútbol de Lionel Messi y compañía logró lo que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, no lograron en dos años y medio de gestión: un boom de consumo con el rubro Alimentos y Bebidas saltando hasta 90 por ciento en los días de partido, comparados contra las mismas ventas de los días en los que no hay partido.

La situación no es llamativa por el hecho en sí, sino por el volumen de recuperación del gasto, en contraste con los desplomes de los días habituales. En los datos de Scentia se observa que “en la primera semana de partidos (11 al 14 de junio) ya se ve cómo cambian los hábitos de consumo”.

QUE PRODUCTOS SON ELEGIDOS

Especifican que “crecen las ventas de unidades de aperitivos, fiambres y picadas”. En el detalle se percibe que en el top 5 de productos de esos rubros más vendidos hay crecimientos muy altos, atípicos para la era Milei, en la cual el consumo lleva dos y medio de contracción interanual.

Por caso, en el primer partido de Argentina, en el que se enfrentó a la Selección de Argelia, la venta de snacks se disparó 92 por ciento contra las ventas de un día normal, mientras que la venta de cerveza trepó 80 por ciento.

En el caso de los fiambres, las ventas se dispararon 65 por ciento; el consumo de pizzas saltó un 58 por ciento y las de aperitivos mejoró 35 por ciento.

El resto de los días de partidos de la Selección ocurrió el mismo fenómeno, y se incrementó en los partidos que cayeron los fines de semana. Como aquel sábado por la noche en el que se disputó el último partido de la zona de grupos, frente a Jordania.

En el micro detalle de lo más vendido hay cifras de impacto: la venta de aceitunas crece 12 por ciento los días de partido; la de achuras un 10 por ciento; la de aperitivos con alcohol un 15 por ciento, el de gin un 16 por ciento y el de paté y picadillo un 20 por ciento.

Si se observa el fenómeno Mundial en el contexto general, los números de mejora de ventas contrastan radicalmente contra lo que ocurre habitualmente con el bolsillo.

En el último reporte de Scentia de consumo general, las dos mediciones de mayo dieron mal. En la primera canasta, que calcula el consumo general (farmacias, hiper, barrios, mayoristas, kioscos, e commerce) se observó una baja interanual del 1,6 por ciento. La segunda canasta, que reporta sólo las ventas en supermercados y comercios barriales, tuvo una caída del 2,7 por ciento interanual en mayo.

En paralelo, vale decir que si sólo se considera mayo, las caídas interanuales son contra meses muy malos. En super, la baja del 2,7 por ciento se da contra un mayo del 2025 donde hubo una caída del 0,9 interanual contra un mayo del 2024 en el que había habido una baja de casi 10 puntos contra el 2023. Una especie de mamushka de malaria.

En el detalle por sectores se observa que la venta en hipermercados cayó 4,2 por ciento interanual en mayo; que la venta en barrios cayó 1,3; los kioscos vendieron un 0,8 por ciento menos y los mayoristas un 1,6 por ciento menos. En la otra esquina, el e commerce creció 29,9 por ciento interanual y farmacias mejoró un 2,3 por ciento. Si lo mira contra abril, el e commerce creció 11 por ciento, los barrios cayeron 0,4, hipermercados quedó en cero y mayoristas mejoró 0,6 por ciento.