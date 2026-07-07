Vaca Muerta busca soldadores, electricistas, técnicos y choferes

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta impulsa nuevas oportunidades laborales para trabajadores especializados en distintos oficios. Empresas petroleras, firmas de servicios y consultoras de recursos humanos mantienen abiertas convocatorias para cubrir puestos operativos y técnicos en Neuquén y Añelo.

La demanda está vinculada con el avance de las obras de infraestructura energética, la construcción de ductos y nuevas instalaciones, el mantenimiento de plantas de procesamiento y la expansión de las operaciones de petróleo y gas en la cuenca neuquina.

Entre los puestos más buscados aparecen soldadores, inspectores de soldadura, electricistas industriales, técnicos electromecánicos y electrónicos, además de choferes y operadores de equipos.

Soldadores, entre los perfiles más demandados

Las búsquedas destinadas a trabajadores especializados en soldadura ocupan un lugar destacado entre las oportunidades laborales disponibles.

Trace Group busca incorporar un Inspector de Soldadura Nivel II para desempeñarse en proyectos de Oil & Gas en Rincón de los Sauces.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran la inspección y el control de calidad de trabajos de soldadura, la verificación de procedimientos, el seguimiento de uniones realizadas en cañerías, estructuras y equipos de proceso, además de la elaboración de informes técnicos y la coordinación con supervisores y contratistas.

La empresa requiere certificación vigente como Inspector de Soldadura Nivel II, licencia de conducir, residencia en Neuquén o localidades cercanas y disponibilidad para trabajar bajo un régimen de 14 días de actividad por siete de descanso.

Por otra parte, Bayton mantiene abierta una convocatoria para incorporar un soldador calificado para una empresa vinculada con los sectores industrial y petrolero.

Para acceder al puesto se requiere experiencia comprobable, conocimientos en procesos de soldadura SMAW, MIG y TIG, interpretación de planos y manejo de normas de seguridad industrial. También se valorará contar con certificaciones vigentes y experiencia previa en la industria petrolera.

Adecco también publicó una búsqueda para incorporar un soldador destinado a trabajar en instalaciones de Transportadora de Gas del Sur (TGS) en Neuquén.

Las tareas incluyen trabajos sobre tuberías, estructuras y equipos utilizados en gasoductos y plantas de procesamiento de gas, además de inspecciones, mantenimiento y colaboración en obras de construcción.

Entre los requisitos se solicita formación técnica, experiencia en soldadura de tuberías de alta presión, interpretación de planos e isométricos, licencia de conducir y disponibilidad para trabajar en zonas remotas o bajo turnos rotativos.

También buscan electricistas y técnicos especializados

El crecimiento de las instalaciones industriales y los equipos utilizados en los yacimientos genera, además, una importante demanda de trabajadores especializados en electricidad y mantenimiento.

Helmerich & Payne busca incorporar un maestro electricista para trabajar en Neuquén.

El puesto contempla tareas de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de perforación, reparación de fallas eléctricas y electrónicas, mantenimiento de generadores y equipos de elevación e instalación de sistemas eléctricos, conexiones de potencia y comunicaciones.

Otra convocatoria corresponde a un Oficial Eléctrico Especializado de Planta para desempeñarse en una empresa del sector Oil & Gas que opera en La Calera, bajo un régimen laboral de 10 días de trabajo por cinco de descanso y con pernocte en Añelo.

Las tareas incluyen el mantenimiento de subestaciones eléctricas, generadores, motores industriales, tableros, variadores de frecuencia y líneas de media tensión.

Para postularse se requiere título de técnico eléctrico o electromecánico, experiencia previa en plantas industriales y conocimientos específicos sobre seguridad eléctrica y mantenimiento de instalaciones.

Asimismo, se mantiene abierta una búsqueda para incorporar técnicos electrónicos con experiencia en montaje e instalaciones eléctricas.

Las tareas comprenden la instalación de bandejas portacables, tendido y conexión de cables de control y comunicaciones, montaje de soportes y organización de instalaciones eléctricas.

Vacantes para choferes y operadores de equipos

Las empresas que brindan servicios dentro de los yacimientos también necesitan incorporar conductores profesionales.

Una de las convocatorias está destinada a choferes operadores para trabajar en Añelo.

El puesto contempla la conducción y operación de vehículos destinados al traslado de herramientas, materiales y equipos hacia las locaciones petroleras.

Además, los trabajadores deberán realizar controles preventivos de las unidades, colaborar en distintas tareas operativas y cumplir con los procedimientos de seguridad establecidos por las compañías.

Entre los requisitos aparecen contar con estudios secundarios completos, experiencia mínima de cinco años, licencia profesional categoría E1, certificación como operador de guinche, conocimientos en manejo de hidrogrúas o malacates y capacitación en conducción defensiva de vehículos pesados.

Qué requisitos se repiten en las búsquedas laborales

Si bien las condiciones varían de acuerdo con cada puesto, la mayoría de las empresas solicita experiencia previa en la industria petrolera, minería, construcción u obras industriales.

También se requiere formación técnica, disponibilidad para trabajar bajo diagramas especiales, predisposición para desempeñarse en los yacimientos y conocimientos sobre las normas de seguridad e higiene que rigen dentro de la actividad.

En algunos casos, contar con licencia de conducir profesional, certificaciones vigentes o residencia en Neuquén y localidades cercanas puede resultar determinante para avanzar en los procesos de selección.

Dónde enviar el CV para trabajar en Vaca Muerta

Las oportunidades laborales son difundidas principalmente a través de LinkedIn, Computrabajo, las páginas oficiales de empleo de las empresas y los portales de las consultoras de recursos humanos.

Entre las compañías y consultoras que mantienen búsquedas abiertas aparecen Trace Group, Bayton, Adecco, Helmerich & Payne y ManpowerGroup.

Las convocatorias reflejan el crecimiento de la demanda de trabajadores especializados en oficios para acompañar la expansión de Vaca Muerta, donde la experiencia técnica, las certificaciones y la disponibilidad para trabajar en campo se consolidan como factores centrales para acceder a las nuevas oportunidades laborales.