Sobrina de Jesica Cirio: investigan su patrimonio y si actuó como testaferro

La Justicia avanza con nuevas medidas en la causa que tiene bajo sospecha el patrimonio de Jesica Cirio y Martín Insaurralde. El juez Luis Armella ordenó profundizar las averiguaciones sobre los bienes de Priscila Diana Ferrante, sobrina de la conductora, para determinar si pudo haber actuado como testaferro de alguno de los principales involucrados.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado solicitó una serie de medidas destinadas a reconstruir la situación patrimonial de Ferrante y detectar posibles adquisiciones de bienes que no puedan justificarse a partir de sus ingresos.

Entre las diligencias dispuestas se encuentra el levantamiento del secreto fiscal y bancario, una herramienta que permitirá acceder a información sobre movimientos financieros, cuentas, operaciones y bienes registrados a su nombre.

El objetivo de los investigadores es establecer si Ferrante pudo haber sido utilizada para ocultar bienes pertenecientes a Jesica Cirio, al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde o a Ariel Heber Russo, expareja de la mujer.

Su nombre ya había aparecido en otra investigación

Actualmente, Ferrante no se encuentra imputada en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene bajo investigación a Cirio e Insaurralde.

Sin embargo, su nombre ya había sido analizado por la Justicia en una causa vinculada con Ariel Heber Russo, quien será juzgado por presunta utilización de facturas falsas y negocios relacionados con la Municipalidad de Lomas de Zamora.

En aquella investigación, Ferrante fue sobreseída luego de que se determinara que únicamente poseía un vehículo que le había sido regalado por quien entonces era su pareja.

Ahora, la aparición de nuevos elementos y las sospechas sobre la posible existencia de varios inmuebles registrados a su nombre llevaron a la Justicia a profundizar nuevamente el análisis de su patrimonio.

Quién es Priscila Ferrante

Priscila Diana Ferrante tiene 33 años y es hija de Verónica Mestre, media hermana de Jesica Cirio que fue encontrada muerta en su domicilio durante 2025.

La mujer mantiene desde hace años una relación cercana con la conductora y, según trascendió, habría sido quien presentó a Cirio con Martín Insaurralde, con quien posteriormente se casó y tuvo una hija.

La investigación patrimonial buscará determinar el origen de los bienes que estarían vinculados con Ferrante y establecer si existe alguna relación entre esas propiedades y las personas investigadas en las causas judiciales.

Por el momento, la sobrina de Jesica Cirio no se encuentra imputada en el expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sin embargo, las nuevas medidas ordenadas por el juez podrían resultar determinantes para establecer si existieron maniobras destinadas a ocultar patrimonio o bienes a nombre de terceros.