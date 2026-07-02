Revocan el rechazo de jueza a una investigación por un hurto agravado

Un tribunal revisor hizo lugar al planteo de la Fiscalía, dejó sin efecto la resolución de la jueza Lilián Bórquez y habilitó la apertura de la investigación preparatoria. Además, dispuso que un nuevo magistrado continúe con la causa.

La Fiscalía obtuvo un fallo favorable del tribunal revisor, que revocó la resolución de la jueza Lilián Bórquez que había rechazado la apertura de la investigación penal preparatoria en una causa por presunto hurto agravado.

La decisión fue adoptada por los jueces Mariel Suárez y Ariel Tedesco, quienes hicieron lugar al planteo presentado por el fiscal jefe Cristian Olazábal. De manera unánime, consideraron que la resolución cuestionada carecía de fundamentos adecuados, autorizaron el inicio de la investigación bajo la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal y ordenaron que un nuevo magistrado intervenga en el expediente.

Durante la audiencia de revisión, desarrollada en la Oficina Judicial, Olazábal —acompañado por las abogadas Ailín Correa y Guadalupe Texeira— sostuvo que la resolución dictada el 24 de junio implicó un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional. También cuestionó que la magistrada efectuara valoraciones sobre las pruebas reunidas por la Fiscalía y la Brigada de Investigaciones en una etapa inicial del proceso, además de señalar que la decisión no fundamentó las referencias vinculadas a una presunta vulneración de garantías constitucionales y del debido proceso.

El jefe de fiscales repasó el alcance de la audiencia de apertura de investigación y citó jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia sobre el rol que corresponde a los jueces en esa instancia. Asimismo, rechazó el planteo de la magistrada para que el Ministerio Público Fiscal instruyera al personal policial a no tomar fotografías en la vía pública, al indicar que las políticas de investigación criminal son definidas por la Procuración General.

Por su parte, el abogado particular Benjamín Zanabria solicitó al tribunal que se mantuviera la resolución de la jueza.

La causa se originó por un hecho ocurrido el 20 de marzo de 2026, a las 17:55. Según la imputación fiscal, el sospechoso llegó en motocicleta al estacionamiento del supermercado La Anónima, sobre avenida Chile, y utilizó un equipo de comunicaciones para inhibir la señal del cierre centralizado de un automóvil.

De acuerdo con la investigación, luego ingresó caminando al playón, abrió la puerta del acompañante de una camioneta y sustrajo una mochila negra y azul, dos carpetas, una cartuchera, una botella, manuales escolares de Ciencias Sociales y otros elementos de estudio. Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.