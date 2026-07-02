Detuvieron a dos vendedores ambulantes tras un violento incidente en la Terminal de Ómnibus de Comodoro

Increpaban a la gente porque no les compraban lo que vendían

Dos vendedores ambulantes fueron detenidos por resistencia a la autoridad luego de insultar a pasajeros y enfrentarse con el personal policial.

Dos vendedores ambulantes de 19 y 28 años fueron detenidos este miércoles en la Terminal de Ómnibus de Comodoro Rivadavia luego de protagonizar un violento incidente que derivó en una causa por resistencia a la autoridad.

El hecho ocurrió cuando ambos realizaban venta ambulante dentro de las instalaciones de la terminal. Según el informe policial, comenzaron a increpar e insultar a pasajeros que se negaban a comprar sus productos, lo que motivó la intervención del personal de seguridad del lugar.

Ante los reiterados disturbios, los responsables de la Terminal solicitaron la presencia de efectivos de la Sección Operaciones Policiales de la Unidad Regional y de la Comisaría Seccional Primera.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías les ordenaron que depusieran su actitud y abandonaran el predio. Sin embargo, lejos de acatar la indicación, los dos hombres reaccionaron de manera agresiva, insultaron a los uniformados e intentaron provocar una pelea en el hall central.

Frente a esa situación, los efectivos dispusieron la aprehensión de ambos. Durante el procedimiento –se informó desde la seccional-, “los involucrados opusieron una fuerte resistencia, por lo que fue necesario solicitar apoyo policial para lograr reducirlos y colocarles las esposas de seguridad, utilizando la fuerza mínima indispensable, según indicó la Policía”.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia. La causa quedó bajo la intervención del fiscal de turno, Alan Larrué, con participación de la Oficina Judicial y de la jueza de turno, Raquel Tassello.

Por su parte, el encargado de la Terminal de Ómnibus radicó la denuncia correspondiente y solicitó una prohibición de acercamiento para ambos aprehendidos, al manifestar que son reincidentes en este tipo de conductas dentro del edificio.

Las autoridades confirmaron que, pese al forcejeo ocurrido en un sector de alta concurrencia de personas, no se registraron heridos ni daños materiales.