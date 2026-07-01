Investigan millonarios gastos de Adorni con tarjetas: consumió $139 millones en dos años

La Justicia analiza consumos realizados entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Los consumos con tarjetas de crédito del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedaron bajo la lupa de la Justicia en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.

Según la documentación incorporada al expediente, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 el exfuncionario registró gastos por $139.110.716 con sus tarjetas de crédito, un nivel de consumo que, según la investigación, en varios períodos habría superado los ingresos que percibía como funcionario nacional.

La reconstrucción de sus movimientos financieros forma parte de las medidas dispuestas por la fiscalía para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y el volumen de gastos detectado en sus cuentas bancarias y tarjetas.

La investigación también analiza otros desembolsos realizados en efectivo, entre ellos presuntas refacciones por 245.000 dólares en una propiedad ubicada en Indio Cuá, además de operaciones inmobiliarias, viajes y compras de bienes de alto valor.

De acuerdo con la información bancaria reunida en la causa, los resúmenes de las tarjetas fueron cancelados mediante débitos automáticos, sin registrar mora y con una calificación crediticia normal ante el Banco Central. El foco de la pesquisa está puesto en establecer el origen de los fondos utilizados para afrontar esos consumos.

Los investigadores sostienen que el perfil de gastos cambió luego del ingreso de Adorni al Gobierno. Mientras que anteriormente predominaban compras habituales y financiadas en cuotas, con el paso del tiempo comenzaron a detectarse consumos de mayor monto, operaciones en el exterior y adquisiciones de bienes de alto valor.

En los últimos días también trascendió que la Justicia investiga la utilización de tarjetas de crédito de colaboradores para realizar determinadas compras, cuyo dinero habría sido reintegrado posteriormente por el exfuncionario.

Con el levantamiento del secreto bancario y fiscal, la fiscalía incorporó nueva documentación que será utilizada para elaborar un requerimiento de justificación patrimonial previsto para agosto. Si las explicaciones no resultan suficientes, Adorni podría ser citado a declaración indagatoria en el marco de la causa.