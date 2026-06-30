Reducen pena a condenado por homicidio: 14 años en vez de 17

La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso presentado por Juan Carlos Peralta por el homicidio de Gastón Acosta en octubre de 2024.

La Cámara Penal resolvió hacer lugar de manera parcial al recurso de impugnación presentado por la defensa de Juan Carlos Peralta y redujo de 17 a 14 años de prisión la condena impuesta en primera instancia por el homicidio de Gastón Exequiel Acosta.

La audiencia de impugnación ordinaria se llevó a cabo el pasado 23 de junio, a pedido de la defensa. En esa instancia, el defensor público Gustavo Oyarzún solicitó que la pena fuera reducida al mínimo previsto para el delito, fijado en 10 años y 8 meses de prisión.

Por su parte, el fiscal general Facundo Oribones se opuso al planteo y requirió que se confirmara la condena de 17 años impuesta tras el juicio por jurados.

Luego de deliberar, el tribunal de Cámara, integrado por los jueces Martín Montenovo, Cecilia Codina y Mónica García, resolvió por mayoría hacer lugar parcialmente al recurso defensivo y fijó la pena en 14 años de prisión.

Durante la audiencia también estuvo presente un familiar de la víctima, acompañado por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

EL HOMICIDIO

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 26 de octubre de 2024, alrededor de las 18:40, en una vivienda ubicada en Antonio Garcés y Ricardo Balbín, en el sector conocido como "El Cerrito", del barrio San Cayetano.

Según la investigación, Peralta compartía bebidas alcohólicas con Acosta y otra persona cuando se produjo una discusión. En ese contexto, Acosta habría esgrimido un cuchillo y Peralta efectuó al menos un disparo con un arma de fuego.

El proyectil ingresó por la parte posterior de la cabeza, a la altura de la nuca, y tuvo salida por la mandíbula derecha, provocando la sección de la médula espinal y la muerte inmediata de la víctima.

Tras el hecho, personal de la Seccional Sexta acudió al lugar luego de un llamado telefónico realizado por el propio Peralta, quien manifestó: "Yo maté a mi amigo, me defendí, él me quiso hincar y lo maté, vengan acá".

Al arribar los efectivos, encontraron al imputado en el lugar, aunque el arma utilizada no estaba presente. Según declaró Peralta, una tercera persona se la habría llevado. La causa fue calificada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, atribuyéndole a Peralta la autoría del crimen.