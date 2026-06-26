El Superior TEl Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de un hombre condenado por abuso sexual intrafamiliar, dejando firme la sentencia que le impuso diez años de prisión.ribunal rechazó un recurso y dejó firme una condena por abuso sexual intrafamiliar

El Superior Tribunal confirmó una condena de 10 años por abuso sexual intrafamiliar

La resolución fue adoptada por el pleno del máximo tribunal provincial, integrado por los ministros Andrés Giacomone, Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani, Javier Raidan, Silvia Bustos y Mario Vivas.

El planteo había sido presentado luego de que la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia rechazara una impugnación extraordinaria contra la condena dictada previamente en la causa.

Qué resolvió el Superior Tribunal

En su fallo, el Superior Tribunal recordó que este tipo de recursos solo puede prosperar cuando se acredita la existencia de un error esencial en la valoración de los hechos, el uso de prueba ilegal, la omisión de prueba decisiva o una decisión arbitraria.

Los ministros concluyeron que la presentación de la defensa únicamente expresaba su desacuerdo con los fundamentos de la sentencia condenatoria y que esos argumentos no alcanzaban para habilitar la revisión extraordinaria del caso.

Por ese motivo, resolvieron no hacer lugar a la queja y mantener firme la decisión adoptada en las instancias anteriores.

La condena

El imputado había sido condenado a diez años de prisión como autor penalmente responsable de distintos hechos de abuso sexual cometidos en un contexto intrafamiliar contra una menor de edad.

La investigación fue llevada adelante por la fiscal general María Laura Blanco y el caso fue resuelto inicialmente mediante un juicio por jurados, cuya condena posteriormente fue confirmada por la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia.

Con la decisión del Superior Tribunal, la sentencia condenatoria quedó ratificada en la instancia provincial.