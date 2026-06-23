El historial amoroso que delata a Jésica Cirio

La difusión de filmaciones caseras que exponen bolsos repletos de billetes vuelve a poner a la conductora en el epicentro de investigaciones judiciales.

¿Podrá Jésica Cirio seguir sosteniendo el libreto de la espectadora inocente? La difusión de videos secretos filmados aparentemente en 2023 en el vestidor de la casa que compartía con el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en el country Fincas de San Vicente, amenaza con dinamitar la defensa de la modelo.

Las imágenes muestran a Cirio filmando con su teléfono cajones, estantes y una valija azul repletos de fajos de dólares prolijamente ordenados en bolsas transparentes debajo de prendas de vestir. Los videos, publicados por La Nación, provocaron nuevos allanamientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y reavivaron los interrogantes sobre el crecimiento patrimonial de Cirio y los vínculos que mantuvo con hombres que terminaron involucrados en distintas causas judiciales.

Tras la publicación de los videos, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, y el juez Armella actuaron con rapidez. Este domingo por la mañana, efectivos de Gendarmería Nacional desplegaron operativos simultáneos en busca de los dispositivos originales para determinar la fecha, lugar y validez de las filmaciones.

Uno de los allanamientos se realizó en el lujoso departamento de Cirio ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas (en Ortega y Gasset y Avenida del Libertador) y el otro en el domicilio donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, una de sus exparejas.

JESICA CIRIO Y MILLONES DE DOLARES

Los videos difundidos muestran a Jésica Cirio recorriendo un vestidor donde aparecen fajos de dólares guardados en bolsas, cajones, cajas y valijas

La Justicia buscaba dispositivos electrónicos que permitieran establecer el origen y la fecha de los videos difundidos en los últimos días. Aunque la conductora no se encontraba en su domicilio, los efectivos secuestraron 19.000 dólares en efectivo, un lote de armas de fuego, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos de almacenamiento. También hallaron dos gramos de un polvo blanco que será sometido a peritajes.

El hallazgo de las armas incorporó un nuevo nombre al expediente: Nicolás Trombino, actual pareja de Cirio y empresario vinculado al rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos. La relación comenzó en agosto de 2025 y hoy esperan su primer hijo juntos.

Como el armamento secuestrado está registrado a su nombre, el juez Armella ordenó profundizar las averiguaciones para determinar su vínculo con la vivienda y descartar posibles conexiones patrimoniales.

RELACIONES AMOROSAS Y UN PATRON QUE SE REPITE

Casados en 2014 y divorciados formalmente en julio de 2023. La relación entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde es el punto de partida de la trama judicial que hoy vuelve a rodear a la conductora. La causa principal en la que está imputada se inició en octubre de 2023, tras el estallido del denominado 'Yategate', cuando se difundieron las imágenes del entonces jefe de Gabinete bonaerense junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yate Bandido en Marbella.

Aquel viaje de lujo, valuado por la fiscalía en más de 41.000 euros y 8.000 dólares, abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los fiscales sostienen que Insaurralde no logró justificar con sus ingresos como funcionario público buena parte de su patrimonio. Entre las inconsistencias señaladas aparecen dos lotes en Fincas de San Vicente donde se construyó una vivienda de más de 840 metros cuadrados con pileta, vehículos de alta gama, decenas de viajes al exterior y movimientos financieros incompatibles con sus declaraciones patrimoniales. A eso se sumó el secuestro de unos 600.000 dólares en el domicilio de Clerici.

El escándalo tuvo consecuencias políticas inmediatas. En plena campaña electoral de 2023, Axel Kicillof le pidió la renuncia a Martín Insaurralde y aceptó su salida de la Jefatura de Gabinete bonaerense menos de 24 horas después de que se difundieran las imágenes del viaje a Marbella. Desde entonces, la investigación judicial continuó avanzando. En septiembre de 2025 la Cámara Federal de Casación Penal reactivó el estudio patrimonial y, en marzo de este año, los peritos de la Corte Suprema comenzaron la auditoría formal de sus bienes.

En este contexto, la rapidez con la que el peronismo desplazó a Insaurralde contrasta con el respaldo que el presidente Javier Milei mantiene hacia su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo.

Tras la ruptura con Insaurralde, Cirio inició una relación con el financista Elías Piccirillo. La pareja sorprendió al anunciar su casamiento en 2024, después de un romance de bajo perfil que duró apenas unos meses. Sin embargo, la historia también terminó atravesada por problemas judiciales.

Piccirillo permanece detenido y cumple prisión domiciliaria. Está acusado de haber montado, junto a policías bonaerenses, un falso operativo para plantarle cocaína y un arma a su exsocio Francisco Hauque. Además, su nombre aparece mencionado en expedientes que investigan presuntas maniobras vinculadas al acceso al dólar oficial durante el sistema SIRA y otras operaciones financieras bajo sospecha.

La difusión de los videos del vestidor también lo alcanzó. Como distintas versiones lo señalaban como posible responsable de la filtración, la Justicia allanó su domicilio y peritó su teléfono celular. Piccirillo entregó voluntariamente el aparato y la clave de acceso a Gendarmería para demostrar que no tenía en su poder las imágenes. El resultado fue negativo y, hasta el momento, no se encontraron elementos que lo vinculen con la difusión del material.

VOLVER A EMPEZAR

Tras su separación de Piccirillo, Cirio reconstruyó su vida junto al empresario Nicolás Trombino. La relación se hizo pública en 2025 y hoy atraviesan la llegada de su primer hijo en común.

Sin embargo, el nombre de Trombino también terminó apareciendo en el expediente cuando los investigadores hallaron armas registradas a su nombre durante el allanamiento al departamento de la conductora. Por el momento, Trombino no está imputado, aunque la Justicia analiza sus movimientos y su relación con el entorno económico de Jésica Cirio.

Tras la difusión de los videos, Cirio denunció que el material fue obtenido mediante el acceso ilegal a sus dispositivos electrónicos y aseguró que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión vinculados con esos archivos.

La conductora recordó que trabaja en la actividad privada desde los 18 años, una trayectoria que incluye pasos por la televisión, la publicidad y la conducción, con etapas destacadas en programas como VideoMatch, Bailando por un sueño y La Peña de Morfi, ciclo que compartió con Gerardo Rozín entre 2017 y 2023, antes de enfocarse de lleno en proyectos vinculados al bienestar y al rubro de coach de fitness.

Fuente: Perfil