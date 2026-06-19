Prendió fuego una vivienda tras amenazar a sus ocupantes y seguirá detenido

Un hombre acusado de incendiar intencionalmente una vivienda en Trelew continuará detenido por decisión de la Justicia. La medida fue resuelta tras una audiencia en la que se evaluó la gravedad del hecho, que dejó importantes daños materiales y una persona con lesiones.

Según la investigación, el episodio ocurrió durante la noche del 13 de junio en una casa ubicada sobre la calle 25 de Mayo al 1700. Horas antes del ataque, el acusado había protagonizado una discusión con los ocupantes del inmueble y, de acuerdo con testimonios incorporados a la causa, habría lanzado amenazas antes de retirarse del lugar.

La Fiscalía sostiene que el hombre regresó poco tiempo después y arrojó al interior de la vivienda un elemento incendiario confeccionado con una botella que contenía combustible. Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron gran parte de la propiedad.

Como consecuencia del incendio, uno de los moradores sufrió quemaduras en el rostro, mientras que varios ambientes de la vivienda resultaron severamente dañados. La intervención de los Bomberos Voluntarios permitió controlar el fuego antes de que alcanzara una mayor magnitud.

Tras el ataque, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Según la acusación, fue encontrado oculto debajo de un vehículo estacionado.

Durante la audiencia de control de detención, la Fiscalía argumentó que existen elementos suficientes para vincularlo con el hecho y advirtió sobre el riesgo de fuga, teniendo en cuenta sus antecedentes penales y la pena que podría afrontar en caso de ser condenado.

La defensa solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva, pero la jueza rechazó el planteo y dispuso que permanezca detenido durante tres meses mientras avanza la investigación.

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que busca reunir nuevas pruebas para determinar las responsabilidades en el incendio.