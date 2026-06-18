Irregularidades en un sitio donde crían y venden carne de cerdo

El operativo se concretó en un domicilio del Máximo Abásolo, donde se hallaban 15 porcinos criados en condiciones precarias.

Este jueves por la mañana, el personal de las direcciones Generales de Habilitaciones, Veterinaria y Ambiente del Municipio, en conjunto con la Policía del Chubut, llevó adelante un operativo en un domicilio particular de zona sur, a pedido de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) del Ministerio Público Fiscal, relacionado con problemáticas ambientales y de maltrato animal.

En este contexto, las autoridades concurrieron para constatar las condiciones en que funcionaba una chanchería, dedicada a la crianza, faena y venta de carne, ubicada en un domicilio de la zona de Quintas del barrio Máximo Abásolo. En el lugar, además, se corroboró la situación de los perros que se encontraban en el predio por presunto maltrato animal.

En este contexto, personal de la dirección General de Ambiente evaluó el impacto ambiental y los riesgos a la salud pública derivados de los olores y desechos.

El secretario, Miguel Gómez, supervisó el procedimiento e indicó que una vez que “ingresamos a dicho predio y pudimos observar que había numerosos porcinos que están en condiciones irregulares y que bajo ningún precepto el lugar fue habilitado en una zona urbanizada”.

Asimismo, detalló que en el patio posterior de las dos viviendas del inmueble “tienen corrales, parideras, por lo que realizamos un relevamiento de todos los animales”, al tiempo que sostuvo que “clausuramos el lugar en lo que respecta a la venta de carne porque es preocupante, ya que en este marco ellos faenan y comercializan la carne en forma totalmente irregular”.

Frente a las graves anomalías detectadas, el funcionario señaló que se otorgó un plazo perentorio a los propietarios para evacuar a los animales y cesar definitivamente dichas actividades, al puntualizar que “los anoticiamos de que no pueden continuar con esta actividad”.

Finalmente, Gómez remarcó que no se detectó maltrato en cuanto a los perros del domicilio, acotando que se va a continuar con este tipo de operativos para cuidar la salud pública de los habitantes de Comodoro.