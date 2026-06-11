Investigan el incendio de una vivienda en Alto Río Senguer y realizaron allanamientos

La Fiscalía de Sarmiento avanza en la investigación por el incendio de una vivienda deshabitada ocurrido durante la madrugada del último domingo en Alto Río Senguer.

El inmueble afectado se encuentra ubicado sobre la calle Ameghino, en el sector de la costanera de la localidad. A partir de la denuncia presentada, el Ministerio Público Fiscal inició una serie de medidas para determinar las causas del siniestro y establecer si existió participación de terceros.

En el marco de la investigación, la funcionaria de Fiscalía Tamara Bernardi solicitó al juez de turno órdenes de allanamiento para una vivienda ubicada en la calle Malvinas Argentinas, donde residen dos personas que podrían estar vinculadas al hecho.

Según trascendió, una de las líneas investigativas se centra en un conflicto previo entre los sospechosos y el cuidador de la propiedad incendiada. Además, la Fiscalía requirió una medida de prohibición de acercamiento y contacto entre los denunciados y el damnificado.

Por otra parte, especialistas del Área de Criminalística del Ministerio Público Fiscal realizaron pericias en el lugar para determinar el origen del fuego. La licenciada en Criminalística Julieta Bochatey y el perito ignífugo Guillermo José König llevaron adelante las tareas técnicas con el objetivo de establecer, mediante análisis científicos, si el incendio fue intencional.

En paralelo, personal de la División Policial de Investigaciones efectuó un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y tomó entrevistas a vecinos y posibles testigos para reunir elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

La investigación continúa en etapa preliminar y busca determinar si se trató de un hecho accidental o de un incendio provocado, además de identificar a los eventuales responsables.