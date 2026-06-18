El geólogo de Añelo que expuso el lado oculto de Vaca Muerta

La cara menos visible del boom petrolero: un geólogo de Añelo expuso el desempleo, el subempleo profesional y el alto costo de vida que conviven con el desarrollo de Vaca Muerta.

Vaca Muerta suele presentarse como un motor de crecimiento capaz de generar oportunidades laborales para profesionales de distintas áreas. Sin embargo, Silvio Chávez, geólogo de 35 años nacido en Añelo, planteó una mirada distinta sobre la realidad que atraviesa la región.

Especializado en ambiente, hidrogeología y análisis de suelos, Chávez permanece desempleado desde noviembre luego de desempeñarse en una consultora ambiental vinculada a la actividad hidrocarburífera. Su caso adquiere una dimensión particular: fue el primer habitante nativo de Añelo en graduarse como licenciado en Ciencias Geológicas en la Universidad Nacional del Comahue.

Durante una entrevista con Radio con Vos, explicó que decidió hacer pública su experiencia para visibilizar las exigencias que enfrentan quienes buscan empleo. Según señaló, además del título universitario se demandan antecedentes laborales, contactos y otras condiciones que dificultan el acceso a los puestos disponibles.

El profesional recordó que, al finalizar sus estudios, muchos suponían que las ofertas llegarían de inmediato debido al desarrollo de la industria en la zona. Sin embargo, sostuvo que esa expectativa nunca se concretó y que las dificultades para insertarse en el mercado laboral alcanzan incluso a personas con trayectoria y experiencia.

En ese contexto, describió un escenario de subempleo entre graduados universitarios. "Hay un montón de profesionales dando clases o trabajando de Uber o de lo que sea", afirmó. También mencionó casos de geólogos e ingenieros que actualmente se desempeñan como repositores de supermercados o asesores inmobiliarios.

Para Chávez, esta situación contrasta con los reiterados planteos sobre una supuesta escasez de profesionales para cubrir la demanda del sector energético. "Se ve una dicotomía", resumió al referirse a la distancia entre los discursos empresariales y la realidad que observa entre sus colegas.

Además, desaconsejó trasladarse a Neuquén sin una propuesta laboral concreta. Explicó que el costo de vida es elevado y que muchas personas llegan con expectativas que luego chocan con las dificultades para conseguir empleo. Según detalló, los alquileres y los gastos cotidianos representan una barrera importante para quienes no cuentan con ingresos asegurados.

El geólogo también se refirió a la situación de Añelo, localidad identificada desde hace años como símbolo del crecimiento asociado a Vaca Muerta. A su entender, las promesas de desarrollo quedaron postergadas y no se tradujeron plenamente en mejoras estructurales para la comunidad. Entre los ejemplos, mencionó las limitaciones en la expansión de servicios básicos como la red de gas.

Mientras continúa buscando trabajo, Chávez decidió profundizar su formación mediante una especialización en economía y recursos energéticos en la Universidad Nacional del Comahue. Paralelamente, presentó un proyecto de planificación y desarrollo ante el municipio local con el objetivo de aportar sus conocimientos a la región donde nació y se formó.