La mujer que había resultado gravemente herida luego de la explosión de un teléfono celular dentro de un vehículo falleció en las últimas horas tras permanecer varios días internada en estado crítico en el Instituto del Quemado de Córdoba.

Murió la mujer que sufrió graves quemaduras tras la explosión de un celular

La víctima fue identificada como Lucía Pagani, una reconocida docente, investigadora y gestora cultural, quien había sufrido severas quemaduras luego de que el dispositivo móvil explotara mientras era cargado en el automóvil en el que viajaba junto a su pareja.

A raíz del estallido, el vehículo se incendió y el conductor perdió el control, terminando por impactar contra una alcantarilla en un camino rural de las afueras de la capital cordobesa.

Pagani permanecía internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica debido a las graves lesiones sufridas, principalmente en las vías respiratorias y gran parte de su cuerpo. Pese a los esfuerzos médicos, este jueves se confirmó su fallecimiento.

El conductor del Renault Sandero, de 43 años, también resultó herido durante el accidente, aunque se encuentra fuera de peligro.

La noticia generó una profunda conmoción en ámbitos académicos y culturales. Lucía Pagani era licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por la Universidad Nacional de Córdoba y también poseía una maestría en Gestión Cultural Internacional otorgada por la Universidad de Génova, en Italia.

Mientras la investigación continúa para determinar las causas exactas de la explosión, especialistas recuerdan la importancia de utilizar cargadores certificados, evitar el uso de dispositivos sobrecalentados y prestar atención a posibles deformaciones o fallas en las baterías de litio.

El caso reavivó además la preocupación por los riesgos asociados al uso de teléfonos móviles durante la carga, especialmente dentro de vehículos y espacios reducidos.