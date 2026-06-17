Ahora revelan que Adorni se gastó 8 millones en sábanas de lujo

La Justicia encontró la factura de una compra masiva de ropa blanca en el celular del contratista Matías Tabar. El fiscal ahora investiga la fortuna cripto.

Manuel Adorni gastó más de 8 millones de pesos en sábanas en 2025, de acuerdo a la factura que encontró la fiscalía que lo investiga en el celular del contratista Matías Tabar.

El periodista Sergio Farella reveló que Adorni facturó a nombre de una persona de su confianza la friolera de 8.183.303 pesos en ropa blanca al local Rosen The Store.

Rosen es una empresa de origen chileno que comercializa sábanas para las suites presidenciales de hoteles de lujo en todo el continente. Sus sábanas van desde los 200 hilos hasta líneas premium de 400 y 600 hilos de algodón egipcio o satén.

Estas sábanas son prácticamente indestructibles y no se arrugan. En el mercado son consideradas ya no como un producto para descansar sino como el pasaje de entrada a un estado de hibernación, una especie de Nirvana en posición horizontal.

El fiscal Gerardo Pollicita, que instruye en la causa de enriquecimiento ilícito que acorrala al jefe de gabinete, pidió además un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que se detallen todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios de otro tipo que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que Adorni empezara supuestamente a incursionar en la compra de Bitcoin.

Según adelantó Infobae, el fiscal quiere saber qué entidades operaban en ese mercado incipiente por aquellos años donde el jefe de Gabinete dijo haber invertido 200.000 dólares.