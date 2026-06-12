Repudiaron ejercicios militares de EE.UU. en un sitio de memoria

La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba expresó su rechazo a los ejercicios militares realizados en conjunto por fuerzas argentinas y estadounidenses en la Reserva Natural de la Defensa La Calera, al considerar que se desarrollaron en un área vinculada a investigaciones por crímenes de la última dictadura.

El pronunciamiento surgió tras la realización del ejercicio combinado "Daga Atlántica 2026", una actividad de entrenamiento que reunió a efectivos de ambos países y que tuvo su cierre en territorio cordobés con la presencia de autoridades nacionales y representantes diplomáticos de Estados Unidos.

Desde la organización señalaron que las maniobras se llevaron adelante en una zona cercana a sectores donde actualmente se desarrollan tareas de búsqueda, excavación e identificación de restos de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, en el marco de las investigaciones vinculadas a la ex ESMA cordobesa de La Perla.

A través de un comunicado, calificaron la actividad como una "provocación intolerable" y cuestionaron que se utilice un espacio asociado a la memoria histórica para la realización de ejercicios militares.

"Intentan ensayar la guerra donde debemos sembrar memoria", expresaron desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, que además manifestó su preocupación por la presencia de tropas estadounidenses en un lugar relacionado con las causas de Memoria, Verdad y Justicia.

Los organismos también vincularon su rechazo con el rol histórico que Estados Unidos tuvo en América Latina durante el siglo XX y consideraron que este tipo de actividades resultan incompatibles con las políticas de reparación y preservación de la memoria colectiva.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa indicaron que el ejercicio forma parte de programas de cooperación internacional orientados al entrenamiento de fuerzas especiales, la preparación operativa y la asistencia ante situaciones de emergencia.

El debate reavivó la discusión sobre el uso de espacios vinculados a la memoria histórica y el alcance de los acuerdos de cooperación militar entre Argentina y otros países.