La confesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desató una catarata de repercusiones.

Villarruel no le creyó, Baby lo fulminó y las redes hicieron el resto

Lo que Manuel Adorni presentó como el cierre definitivo de la polémica sobre su patrimonio terminó convirtiéndose en una nueva fuente de controversias. A las dudas judiciales y políticas que arrastra desde hace meses se sumó ahora una nueva pregunta mucho más incómoda para el jefe de Gabinete: ¿cómo compatibilizar su nueva versión de los hechos con afirmaciones previas realizadas, incluso, en el propio Congreso de la Nación?

Semanas atrás, durante su exposición ante diputados nacionales transmitida por televisión pública, Adorni había sido categórico. "Cumplí con mis obligaciones previstas en la ley de Ética Pública, y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna", afirmó.

Sin embargo, la declaración jurada presentada esta semana parece desmentir aquella afirmación. El propio funcionario admitió haber omitido durante años la declaración de ahorros e inversiones por unos 500 mil dólares vinculados a operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018. "Toda la vida ahorré en negro", reconoció.

Una de las primeras repercusiones políticas llegó desde el lugar menos esperado: la vicepresidenta Victoria Villarruel, enfrentada desde hace tiempo con el círculo más cercano a Javier Milei.

Consultada en la red social X por un usuario que le preguntó si le creía a Adorni, la titular del Senado fue lapidaria: "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones".

Las críticas tampoco llegaron únicamente desde la oposición o desde los sectores enfrentados con el Gobierno. En su programa, Baby Etchecopar, una de las voces mediáticas habitualmente más cercanas al oficialismo, puso en duda de manera frontal la explicación del funcionario.

"No lo puede demostrar, y le digo más, le canto retruco porque cuando Adorni venía a laburar con nosotros no tenía una moneda y venía a laburar para poder pagar el alquiler. ¿De qué 500 mil dólares de mierda me estás hablando?", disparó.

Y continuó: "Se creen que somos todos pelotudos. Va al canal que le dicen lo que quieren escuchar y alguien va a decir 'viste que mostró los papeles', cuando es mentiroso y embustero; lo agarraron por pelotudo".

Mientras el oficialismo intentaba instalar que el jefe de Gabinete finalmente había "mostrado los papeles", en redes sociales predominó otro clima: incredulidad, enojo y humor.

Uno de los posteos más compartidos recordó una respuesta del propio Adorni de hace apenas dos meses. "Está todo IMPECABLE en mi Declaración Jurada. Que vos tengas una lectura INCORRECTA es un tema TUYO. Si vos no entendés, yo no puedo hacer nada", había escrito entonces.

La comparación no tardó en viralizarse: "Adorni hace dos meses: 'Está todo impecable'. Adorni hoy: 'Si bueno, me olvidé de declarar un pendrive con 800.000 dólares'".

Otro usuario recordó que el funcionario llegó a promocionar aportes económicos a través de Cafecito: "Tenía 500 lucas verdes en Bitcoin y pedía donaciones por Cafecito".

También resurgió un viejo mensaje publicado por el propio Adorni en agosto de 2016, durante el blanqueo impulsado por el gobierno de Mauricio Macri: "¿Alguien sabe si a los que entren en el blanqueo se les prohíbe tener cargos públicos en el futuro? Pregunto eh".

La ironía era inevitable. Meses atrás, tanto Adorni como su esposa Bettina Angeletti terminaron adhiriendo al régimen simplificado incluido en la denominada Ley de Inocencia Fiscal promovida por la administración Milei.

Otros usuarios fueron más allá y pusieron el foco en las inconsistencias del relato financiero. "Un momento... Si Adorni se encontró 800.000 dólares en un pendrive, ¿por qué pidió un préstamo a dos jubiladas?", resumió uno de los comentarios más replicados.

Tampoco faltaron quienes revisaron el historial digital del jefe de Gabinete y señalaron que, pese a afirmar haber sido un pionero de las criptomonedas con inversiones por cientos de miles de dólares desde 2013, el único registro público sobre Bitcoin apareció recién en un posteo de 2017.

La explicación terminó incluso atravesando el mundo del deporte y el humor popular.

El club Sacachispas publicó una imagen anunciando supuestas incorporaciones estelares para el plantel acompañada por una frase que sintetizó el espíritu que dominó las redes: "Nos habíamos olvidado que teníamos un Pen Drive con criptomonedas".

La publicación mostraba, entre risas, a figuras como Kylian Mbappé y Julián Álvarez como hipotéticos refuerzos.