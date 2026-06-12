La escribana de Adorni también se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias

El escándalo que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni, sus propiedades y la declaración jurada que presentó este miércoles señalando que la fortuna que gastó desde que llegó al poder se debe a inversiones en Bitcoins, tuvo como derivación que empiecen a conocerse más nombres sobre figuras conocidas que se anotaron en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, al que adhirieron justamente Adorni y su esposa, Betina Angeletti. Allí están también el ministro Federico Sturzenegger, el exdiputado José Luis Espert, el actual embajador Fernando Iglesias, entre otros, y este jueves se conoció que también se anotó en esa nueva normativa la escribana Adriana Nechevenko, que ganó notoriedad pues fue la que se encargó de certificar las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni, sobre todo en los curiosos préstamos en dólares que recibió para comprar propiedades

La Agencia Noticias Argentinas (NA) informó que la inscripción de Nechevenko aparece en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el 22 de mayo pasado, en el ítem de “Ganancias Simplificadas”.

Esta adhesión sucedió un mes después de declarar como testigo en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Adorni, y tras reconocer ante la Justicia que Adorni y su esposa Bettina Angeletti eran sus clientes en las primeras operaciones inmobiliarias que cuando trascendieron pusieron al funcionario libertario en el ojo del huracán, al tiempo que Justicia lo investigaba por presunto Enriquecimiento ilícito.

La decisión de Nechevenko quedó entonces en un plano similar al camino que tomaron el exvocero y su mujer, siguiendo un mismo esquema impositivo (derivado de la Ley de Inocencia Fiscal), que les permitiría omitir muchos detalles consumos, gastos y origen de su patrimonio, que es lo que está investigándose desde el arranque de este 2026.

El 8 de abril, Nechevenko negó tener cualquier clase de responsabilidad sobre el origen de los fondos de Adorni y su esposa, afirmando que sólo se encargó de certificar la compra–venta entre privados de los inmuebles que el exfuncionario adquiría en el barrio de Caballito y en el country Indio Cuá, este ubicado en Exaltación de la Cruz.