El Gobierno nacional anunció una modificación en el sistema de acceso al transporte público para personas con discapacidad.

Personas con discapacidad podrán viajar gratis con la SUBE sin presentar el CUD

A partir del 19 de junio, quienes cuenten con el beneficio podrán viajar gratis en colectivos y trenes de jurisdicción nacional utilizando únicamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en cada viaje.

La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por su declaración jurada patrimonial y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Según se informó, el beneficio deberá vincularse previamente a la tarjeta SUBE a través de la plataforma oficial del sistema. Durante una etapa de transición, convivirá con el mecanismo actual, que exige la presentación física del CUD ante choferes o inspectores.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es simplificar el acceso al transporte gratuito, agilizar los viajes y evitar que las personas con discapacidad deban exhibir documentación personal en cada traslado.

El anuncio se conoció mientras continúan las repercusiones por la situación patrimonial de Adorni, quien en las últimas horas también quedó en el centro de la escena tras explicar que mantuvo durante años un patrimonio en criptomonedas equivalente a unos 500 mil dólares almacenado en una billetera fría.

El funcionario aseguró que conservó esos activos como parte de una colección personal vinculada a computadoras y tecnología, una explicación que generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y motivó nuevas críticas en torno a la transparencia de sus declaraciones patrimoniales.