Murió una mujer de 90 años tras descompensarse en calle Belgrano

La emergencia ocurrió el miércoles por la noche. Policías y personal médico realizaron maniobras de reanimación y la trasladaron al Hospital Regional, donde se confirmó su fallecimiento.

Una mujer de 90 años falleció este miércoles por la noche luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en la vía pública.

El hecho se registró sobre calle Belgrano al 900. Tras un aviso recibido por la policía, efectivos acudieron al lugar y hallaron a la mujer, identificada oficialmente por sus iniciales C.B.P., tendida en el suelo y sin conocimiento.

Al advertir que presentaba signos vitales débiles, el personal policial inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras solicitaba la intervención urgente de una ambulancia.

Minutos después arribó una unidad del servicio de emergencias 107. Los profesionales de la salud continuaron con las tareas de asistencia y dispusieron el traslado inmediato de la paciente al Hospital Regional.

Pese a los esfuerzos realizados durante la atención en el lugar y posteriormente en el centro asistencial, la mujer falleció. La novedad fue comunicada oficialmente desde el hospital.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes para establecer las causas del deceso.