Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Daniel Osorio, de 46 años y nacido en Venezuela, no respondía el teléfono desde hacía días. El caso se calificó como "muerte dudosa".

El director suplente de la firma GenTech Argentina SA, la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem, fue hallado muerto este domingo en su domicilio en Almagro, cuando el presidente de la Cámara Baja estaba allí. Daniel Osorio, de 46 años, nacido en Venezuela, no respondía el teléfono desde hacía días.

"Se trataría del asesor de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que se encuentra en el lugar", fue la información del servicio de emergencias que difundió Clarín. Tras la intervención de la Comisaría vecinal 6A de la Policía de la Ciudad, el caso se calificó como "muerte dudosa", e interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 22, a cargo de Eduardo Cubría.

El cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la avenida Díaz Vélez luego de que allegados alertaran que no respondía llamados desde hacía varios días. El primer reporte policial indicó que no presentaba signos visibles de violencia.

GenTech confirmó el fallecimiento de Osorio en su cuenta de Instagram este domingo: "Su profesionalismo, compromiso y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de compartir el camino junto a él. Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización".

"En este difícil momento, acompañamos a su familia, seres queridos, amigos y compañeros de trabajo, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros", concluyó la empresa de Martín Menem.

El dirigente libertario fundó la compañía GenTech en 1998. Según contó en un reportaje con Forbes, cuando tenía 22 años un profesor de educación física le recomendó consumir proteínas y aminoácidos, pero se encontró con que en Argentina no existían. Fue así que decidió meterse en el rubro. Comenzó con la importación de siete suplementos dietarios y, para el 2020, ya tenía una planta donde fabricaba más de 80 productos.

Sus productos se venden en Chile desde 2024 e incluso es proveedor oficial de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Además, fue patrocinadora en la camiseta de Barracas Central, por lo que se presume algún tipo de vínculo entre el funcionario y Claudio "Chiqui" Tapia. Se trata de un negocio familiar, del que forma parte su hermano mayor, Adrián Menem, quien aparece como director titular. Martín Menem es el presidente de la empresa.