Murió el motociclista que permanecía internado hace dos semanas

La víctima se encontraba hospitalizada desde el 26 de mayo, cuando sufrió severas lesiones en un siniestro ocurrido en Roca y La Nueva Provincia.

Un hombre que permanecía internado en el Hospital Regional desde fines de mayo falleció durante la noche del lunes como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito.

Según informó la Comisaría Seccional Quinta, la víctima había ingresado al centro asistencial tras protagonizar un siniestro vial el pasado 26 de mayo en la intersección de avenida Roca y La Nueva Provincia, donde resultó con heridas de consideración.

Cerca de las 23:45, una comitiva policial se presentó en el Hospital Regional para verificar el estado de salud del paciente. En el lugar, los efectivos mantuvieron contacto con la hija del hombre, quien confirmó el fallecimiento de su padre.

Tras tomar conocimiento de la situación, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, Jazmín Abraham, dispuso la aplicación del protocolo correspondiente. En ese marco, se ordenó la intervención de un médico forense y de personal de Criminalística para realizar las pericias de rigor y avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes.