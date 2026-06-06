El velatorio del Indio será en Parque Domínico, Avellaneda

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari frenó la vida de miles de personas amantes del rock. Siendo uno de los pilares de la cultura musical argentina, su partida conmovió a todo el país. Sin organización previa, el epicentro para su despedida durante este viernes fue la Plaza de Mayo, sin embargo, en muchas ciudades se vivieron “misas ricoteras” donde se lo homenajeó entre llantos, música y pogos.

Este sábado, la familia del músico confirmó el lugar del velorio donde se espera la llegada de miles de fanáticos. Además, durante la jornada habrá un banderazo en el Obelisco y el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia.

Además, la AFA dispuso realizar un minuto de silencio en los partidos de Ascenso del fin de semana.

El velorio del Indio Solari será este domingo a las 11 en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda, según confirmaron fuentes de la municipalidad que lidera Jorge Ferraresi.

El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas, ya hay 700 en el lugar.

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.

En tanto, el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado de esta noche en Comodoro Rivadavia será un evento histórico marcado por la conmoción y el homenaje al Indio Solari, exlíder de la banda.

El responsable del operativo de seguridad de este concierto, el secretario de Control Operativo del municipio y exjefe de Policía de Chubut, Miguel Gómez, describió el clima de vigilia y las medidas excepcionales adoptadas para gestionar la movilización extraordinaria de fanáticos hacia el lugar.

La presentación de esta noche, que agotó las 7.500 entradas puestas en venta, en el espacio cubierto, ubicado sobre la ruta 3, a unos ocho kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia, es limitada y no permitirá el ingreso de más público.

El dispositivo de seguridad fue elaborado entre el municipio y la Policía de la provincia del Chubut, especialmente la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia.

Gómez reveló que se analiza la instalación de pantallas gigantes en el exterior del predio para quienes queden fuera: “Se estaba pensando en la posibilidad de poner pantallas externas en las afueras del predio, pero hasta el momento eso no está confirmado”.