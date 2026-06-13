Incautan gran cantidad de bebidas alcohólicas

El procedimiento se desarrolló en una vivienda de Kilómetro 8 donde los productos se comercalizaban de manera clandestina.

A partir de las 13 de este sábado y por espacio de casi dos horas, personal policial de la Comisaría de Kilómetro 8 realizó un allanamiento.

El procedimiento se efectuó en calle Luis Batista (antiguo Código 2844) del sector Adisur.

El operativo fue ordenado por el juez penal de Comodoro Rivadavia, Mariano Nicosia.

La finalidad era el secuestro de bebidas alcohólicas y documentación que las acompañara (facturas, anotaciones y libros), por infracción a la Ordenanza Municipal N. 8787/06 de venta de bebidas alcohólicas

Según el informe policial, el procedimiento arrojó un resultado positivo.

En el interior de la vivienda hallaron una gran cantidad de cajones y packs bebidas alcohólicas, las cuales estaban distribuidas en la parte posterior del inmueble, en una de las dos habitaciones que lo componen, así como en la zona frontal del domicilio, donde funciona un local clandestino.

Fue necesario el uso de un camión municipal para poder trasladar a la comisaría las centenares de botellas y latas de vino, cerveza, fernet y otras bebidas, que resultaron secuestradas en el allanamiento.