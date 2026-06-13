Declaran culpable a un hombre por cinco hechos de abuso sexual agravado contra su hija

H.G.L. fue hallado culpable por unanimidad de cinco hechos contra la integridad sexual. La audiencia de cesura de pena se realizará el 19 de junio.

Durante la última semana se llevó adelante en el Juzgado Penal del barrio Roca un juicio por jurados por delitos contra la integridad sexual que tuvo como acusado a H.G.L. Tras la finalización del debate, el jurado popular deliberó y emitió un veredicto unánime de culpabilidad por los cinco hechos atribuidos por la acusación.

En relación con los tres primeros hechos, el jurado declaró a H.G.L. culpable del delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por un ascendiente. Asimismo, respecto del cuarto y quinto hecho, fue encontrado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, también agravado por el vínculo de ascendiente.

Una vez conocido el veredicto, la fiscal María Laura Blanco (foto) solicitó la aplicación de medidas cautelares sustitutivas al considerar que la situación procesal del imputado cambió a partir de la declaración de culpabilidad. Argumentó que existe riesgo de fuga debido a la gravedad de los delitos y a la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el peligro procesal podía ser mitigado mediante medidas de control, proponiendo presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial y la prohibición de salir de la ciudad sin autorización previa hasta que la sentencia quede firme.

Por su parte, el defensor particular Alejandro Fuentes se opuso parcialmente al planteo y solicitó que su asistido deba presentarse dos veces por semana ante la autoridad judicial, además de establecer una prohibición de salir de la provincia sin autorización, teniendo en cuenta cuestiones laborales.

La fiscal no formuló objeciones a la propuesta de la defensa y, finalmente, la jueza técnica Lilian Bórquez hizo lugar al acuerdo alcanzado entre las partes. De esta manera, dispuso que H.G.L. se presente dos veces por semana ante la autoridad judicial y que no pueda abandonar la provincia sin autorización judicial por el plazo de seis meses o hasta que la sentencia quede firme.

La audiencia de cesura de pena, en la que se determinará el monto de la condena, fue fijada para el próximo viernes 19 de junio a las 14 horas.