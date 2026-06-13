Fue identificado por efectivos de la Seccional Quinta durante un patrullaje preventivo.

Detuvieron a un prófugo en el barrio Las Américas

Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en el barrio Las Américas, luego de que personal policial constatara que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 2:10, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Quinta realizaban tareas de patrullaje preventivo por el sector. En esas circunstancias, los uniformados identificaron a José Luis R., quien era conocido por el personal policial debido a la existencia de una orden judicial en su contra.

Tras verificar sus datos filiatorios en el sistema informático, se confirmó que el pedido de captura continuaba vigente, por lo que los agentes procedieron a su inmediata aprehensión.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de detenido judicial, a disposición de la Justicia.