Municipio y Universidad avanzan en una agenda ambiental

Se concretó un encuentro entre representantes del área de Ambiente del municipio y de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, donde se analizaron distintas iniciativas orientadas a fortalecer la formación de estudiantes y profesionales de la región.

Este jueves, la Subsecretaría de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, llevó adelante una reunión de trabajo con autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). De la misma, participaron la subsecretaria de Ambiente, Jordana Mrla; la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Bárbara Rueter; el vicedecano, Gabriel Casal; y el secretario de Investigación y Vinculación Tecnológica, César Navarrete, quienes abordaron distintas líneas de acción vinculadas a la articulación institucional.

Durante la reunión, se analizaron iniciativas relacionadas con la implementación de prácticas y pasantías para estudiantes avanzados de distintas carreras, que podrán desempeñarse en las direcciones generales que integran la Subsecretaría de Ambiente.

En ese sentido, Mrla explicó: “la idea es generar oportunidades concretas para que estudiantes de la Facultad puedan realizar prácticas y pasantías en nuestras áreas, incorporándose a equipos de trabajo y adquiriendo experiencia en territorio, en temáticas ambientales clave para la región”.

Asimismo, se planteó la posibilidad de organizar de manera conjunta una Jornada de Restauración de Pasivos Ambientales en la Cuenca del Golfo San Jorge, en articulación con las áreas técnicas de la Subsecretaría y la Facultad. Al respecto, señaló que “este tipo de propuestas nos permite vincular la formación académica con problemáticas reales de nuestra región, como lo es la restauración de pasivos ambientales en la cuenca, un tema de gran relevancia y actualidad”.

Otro de los ejes abordados fue el desarrollo de programas y actividades de formación en temáticas estratégicas, orientadas a profesionales y estudiantes, vinculadas a problemáticas ambientales de impacto local y regional. En esa línea, la funcionaria indicó que “buscamos impulsar espacios de formación e intercambio en temas actuales, que no solo aporten al desarrollo profesional de los estudiantes, sino que también generen conocimiento aplicado para Comodoro y toda la cuenca”.

Finalmente, desde la Subsecretaría destacaron que este primer encuentro permitió establecer una base de trabajo conjunto que se continuará desarrollando en futuras instancias, con el objetivo de consolidar una agenda común que articule la formación académica, la investigación y la gestión ambiental.