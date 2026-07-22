Astillero de Comodoro: Provincia, empresas y gremios avanzan en un plan para generar empleo local

Representantes de distintos sectores mantuvieron una reunión para delinear instancias de capacitación y formación de trabajadores especializados. El objetivo es acompañar el desarrollo del nuevo polo industrial con mano de obra calificada de esa ciudad, Rada Tilly y otros puntos de la provincia.

En el marco de la puesta en marcha del Astillero de Comodoro Rivadavia, se desarrolló en el Puerto local un encuentro estratégico que reunió a representantes del Estado provincial, el sector empresario, el ámbito educativo, la administración portuaria y el Sindicato Argentino de Obreros Navales con el objetivo de planificar la capacitación de trabajadores locales para abastecer la demanda laboral que generará el nuevo polo industrial.

Del encuentro participaron el secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate; la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando; la subsecretaria de Recuperación y Promoción del Empleo, Ayelén Ferreyra; el director general de Educación Técnico Profesional, Fernando Nizzola; el representante de Astilleros Comodoro, Federico Fallieri e integrantes del SAON, entre otros.

Mano de obra calificada

El secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, destacó el carácter amplio de la convocatoria y remarcó que el crecimiento del astillero exige una planificación conjunta. “Fue una reunión muy nutrida, con todos los actores en la mesa. No solamente el representante de los trabajadores, sino también el sector empresario, el puerto y representantes políticos. Esto habla de una clase dirigencial y política que tiene como objetivo acompañar este crecimiento”, sostuvo.

Para el funcionario, el desafío pasa por preparar desde ahora a quienes ocuparán los futuros puestos de trabajo. “Es una decisión política de nuestro gobernador calificar a nuestros trabajadores y generar mano de obra especializada. Entendemos que quienes tienen que tener la prioridad para acceder a esos puestos de trabajo son los propios vecinos de Comodoro Rivadavia y de nuestra provincia”, afirmó Zárate, quien también puso el foco en la necesidad de adaptar la formación profesional a los cambios tecnológicos que atraviesan la industria.

“La validación de conocimientos permitirá reconvertir trabajadores que ya tienen experiencia en otros sectores productivos. Hay puestos que se van perdiendo y otros nuevos que aparecen. Nuestra obligación es acompañar a cada uno de los sectores productivos frente al avance tecnológico y las nuevas modalidades de construcción y de trabajo”, expresó.

En ese sentido, Zárate sostuvo que la recuperación del Astillero representa uno de los principales objetivos cumplidos por la actual gestión provincial. “Era un hito y una prioridad. Hoy está a la vista: el astillero está activo, iniciando sus tareas y todos los sectores del Estado acompañan para que esta oportunidad se consolide y genere empleo en la provincia”.

Capacitación

La administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, explicó que el desafío inmediato consiste en formar trabajadores especializados antes de que el emprendimiento alcance su pleno funcionamiento. “Existe la necesidad imperiosa de generar las capacitaciones necesarias para tener mano de obra especializada en una actividad nueva para la zona, en el tiempo necesario para que esos trabajadores puedan ser destinatarios de los nuevos puestos que se generen con la puesta en funcionamiento del Astillero”.

“Permanentemente recibimos currículums de gente que entiende que esta es una alternativa laboral. Hay personas que ya tienen capacidades previas y otras que quieren aprender nuevas habilidades para prepararse para estos nuevos empleos", indicó.

La administradora destacó además que esta primera instancia de coordinación tiene una diferencia respecto de otras experiencias de capacitación. “Muchas veces se hacen cursos que no tienen un destinatario concreto. En este caso sí lo hay. Esa capacitación tiene un objetivo real y una demanda específica, y eso la vuelve mucho más relevante”.

Formación de trabajadores locales

Desde el Sindicato Argentino de Obreros Navales también valoraron la conformación de una mesa de trabajo conjunta. El secretario adjunto Ítalo Carrizo explicó que la organización venía impulsando la necesidad de comenzar cuanto antes con la formación de mano de obra local. “Habíamos planteado la necesidad de empezar a capacitar trabajadores para este nuevo emprendimiento que es el Astillero Patagonia Naval. Hoy estuvieron el Estado, el empresario, la educación y el sindicato. Es el ABC para que un proyecto productivo beneficie realmente a la zona”, sostuvo.

Carrizo confirmó además que actualmente el astillero cuenta con 23 trabajadores, todos de Comodoro Rivadavia, y que la intención es mantener esa prioridad cuando aumente la actividad. El dirigente explicó que los primeros perfiles laborales requeridos serán soldadores, caldereros y electricistas navales, aunque aclaró que el abanico de especialidades crecerá rápidamente.

“Cuando el Astillero empiece a operar plenamente, también habrá demanda de personal para arenado, pintura y otras especialidades. La industria naval es una industria madre, con muchísimos sectores vinculados”, explicó.

Finalmente, convocó también a las empresas locales a involucrarse desde ahora en el proyecto. “Hay que preparar a la ciudad para que las empresas locales se acerquen al astillero y conozcan las oportunidades que se van a generar. Este proyecto puede convertirse en un motor importante para el desarrollo productivo de Comodoro y de toda la provincia”, concluyó.