Se hicieron pasar por empleados de Camuzzi y estafaron a una jubilada

La víctima, una mujer de 65 años de Pico Truncado, fue engañada mediante un llamado por WhatsApp. Los delincuentes le prometieron un supuesto descuento en la factura de gas y terminaron transfiriendo gran parte de sus ahorros a distintas cuentas bancarias.

Una jubilada de 65 años denunció haber sido víctima de una estafa telefónica luego de que delincuentes se hicieran pasar por empleados de Camuzzi Gas. El hecho ocurrió en la localidad santacruceña de Pico Truncado, donde la mujer recibió un llamado por WhatsApp desde un número con característica de la provincia de Buenos Aires.

Según la denuncia, uno de los estafadores le aseguró que existía un convenio con el Gobierno provincial para otorgar un descuento en el servicio de gas durante dos años. Con ese argumento, le solicitó datos personales, consultó sobre las cuentas bancarias y billeteras virtuales que utilizaba y le indicó una serie de operaciones para acceder al supuesto beneficio.

La maniobra tomó un giro intimidatorio cuando los delincuentes le advirtieron que, si no trasladaba todo su dinero a una cuenta del Banco Nación, dejaría de cobrar su jubilación. La mujer había percibido recientemente sus haberes junto con un pago retroactivo por un total de $5.405.629, por lo que siguió las instrucciones y concentró el dinero en una sola cuenta.

De acuerdo con la investigación, los estafadores realizaron cinco transferencias hacia cuentas de distintas personas y lograron sustraer casi 4 millones de pesos. Al día siguiente, la víctima se presentó en la entidad bancaria, donde constató los movimientos irregulares e inició el reclamo correspondiente.

La denuncia ya fue formalizada tanto ante el banco como ante las autoridades competentes, que avanzan con la investigación para identificar a los responsables de la maniobra y rastrear el destino de los fondos transferidos.

La Opinión Austral.