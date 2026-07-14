Llegó desesperada a una comisaría, comenzó a convulsionar y terminó hospitalizada

Una mujer de 39 años se presentó durante la madrugada en la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia para pedir ayuda. Mientras era asistida por los efectivos sufrió una fuerte descompensación y debió ser trasladada de urgencia al hospital. Personal sanitario evaluaba una posible intoxicación.

Una situación de emergencia se registró durante la madrugada de este martes en la Comisaría Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia, cuando una mujer llegó hasta la dependencia policial solicitando ayuda y, pocos minutos después, sufrió una grave descompensación.

El episodio ocurrió alrededor de las 4:35, cuando la mujer, de 39 años, se presentó de manera imprevista en el sector posterior de la comisaría. Según la información conocida, se encontraba en un evidente estado de exaltación y pidió auxilio a los efectivos que estaban de servicio.

Cuando los policías intentaron dialogar con ella para determinar qué había ocurrido y conocer los motivos por los cuales había llegado hasta la dependencia, la mujer comenzó a sufrir movimientos involuntarios compatibles con un episodio convulsivo.

La situación se agravó rápidamente debido a que también comenzó a expulsar espuma blanca por la boca, por lo que los efectivos solicitaron asistencia médica de urgencia.

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del servicio de emergencias 107. El personal sanitario asistió a la mujer dentro de la dependencia y, debido a su estado, resolvió trasladarla inmediatamente al hospital para realizar estudios y continuar con la atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, los profesionales que intervinieron consideraron la posibilidad de que la paciente se encontrara bajo los efectos de alguna sustancia, aunque esa circunstancia deberá ser determinada mediante los estudios médicos correspondientes.

La mujer quedó bajo atención hospitalaria mientras se intenta establecer qué provocó la descompensación que sufrió minutos después de llegar a la dependencia policial en busca de ayuda.