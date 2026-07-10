Fue demorado de madrugada por generar escándalo en la calle Sarmiento y trasladado a la Comisaría Primera.

Los gritos de un borracho no dejaban dormir a nadie

Alrededor de las 5:30 de este viernes, una habitante de la calle Sarmiento, en el centro de Comodoro Rivadavia, llamó a la Comisaría Primera para alertar que había un hombre generando escándalo en la calle.

La mujer fue despertada por los gritos de un hombre que se encontraba apoyado sobre un auto estacionado frente a su vivienda.

Al llegar al lugar, los policías constataron que el hombre estaba borracho y le costaba mantenerse en pie.

Ante esa situación, fue demorado para resguardar su integridad física y trasladado a la Seccional Primera hasta que recupere la lucidez.