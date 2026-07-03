El municipio entregó dos casas sociales

Las viviendas fueron entregadas a familias en situación de vulnerabilidad de los barrios Fracción 15 y Don Bosco.

Durante la mañana de este viernes, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, en el marco de la política habitacional impulsada por el intendente, Othar Macharashvili, realizó la entrega de dos viviendas sociales.

Las nuevas soluciones habitacionales fueron otorgadas a familias de los barrios Fracción 15 y Don Bosco como resultado del trabajo de evaluación y acompañamiento realizado por la Dirección de Emergencia Habitacional, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de vida, priorizando a quienes más lo necesitan.

En el marco de la entrega de soluciones habitacionales, el secretario de la cartera, Ángel Rivas, destacó la importancia de continuar impulsando políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, especialmente en un contexto social y económico complejo, al decir que “para nosotros es un día muy importante porque seguimos avanzando con esos pequeños pasos que transforman realidades”.

“Se trata de un trabajo que la Municipalidad viene desarrollando desde hace mucho tiempo, acompañando distintas situaciones de emergencia junto a los equipos técnicos. En esta oportunidad, -remarcó-, a través de la Dirección de Emergencia Habitacional, pudimos concretar dos nuevas entregas: una en Fracción 15 y otra en el barrio Don Bosco, en Kilómetro 8”.

En ese sentido, Rivas explicó que cada intervención representa un cambio significativo para las familias beneficiarias. “Dar este pequeño paso significa transformar la realidad de una familia y también nos obliga a redoblar los esfuerzos para seguir dando respuestas en una ciudad tan extensa como Comodoro Rivadavia”.

Asimismo, el funcionario señaló que, pese al difícil contexto económico, el municipio mantiene el compromiso de sostener este tipo de políticas. “Desde el primer día de gestión, el intendente Othar Macharashvili nos pidió estar presentes en el territorio, avanzar con los proyectos pendientes y fortalecer las políticas habitacionales, las conexiones a las redes de gas y todas aquellas acciones que transforman la realidad de las familias. Ese es el trabajo que llevamos adelante todos los días”, afirmó.