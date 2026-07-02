Acondicionan calles en el barrio Industrial

Los trabajos continuarán en zonas como Km 17 y el Cordón Forestal. Es con el objetivo de recuperar la trama vial y garantizar mejores condiciones de transitabilidad.

El municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, continúa ejecutando un plan de acondicionamiento y mantenimiento de calles de ripio en distintos barrios. En esta oportunidad, las cuadrillas avanzaron con el reacondicionamiento de la trama vial en barrio Industrial, como parte de un cronograma de intervenciones previsto para la temporada invernal.

Al respecto, el subsecretario de Vialidad, Walter Navarro, explicó que los trabajos se desarrollan en el sector oeste del barrio, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en una zona que presentaba un importante deterioro. En ese sentido, mencionó: “intervenimos en la calle Tirso López y sus transversales, recuperando una trama vial que estaba bastante complicada. La idea es brindar mejores condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por este sector”.

Indicó que las tareas continuarán durante los próximos días para completar la recuperación de las calles más afectadas, al tiempo que señaló: “el intendente nos encomendó poner en condiciones toda esta zona, especialmente donde se concentra la actividad de las empresas y el tránsito pesado”.

Navarro detalló que las intervenciones abarcan, además, los sectores aledaños a la base de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, el recorrido del servicio de transporte público de pasajeros y el barrio Stella Maris, siempre priorizando los puntos de mayor circulación.

El funcionario remarcó que el plan de mantenimiento continuará en otros sectores de la ciudad, de acuerdo al cronograma establecido por el municipio. “Vamos a continuar con estas labores en Km. 17, Fracción 14 y 15, y Cordón Forestal, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Seguimos fortaleciendo este esquema de trabajo para mejorar la infraestructura vial en los distintos barrios de Comodoro", concluyó.