La iniciativa forma parte del convenio firmado en 2024 entre Comodoro Conocimiento, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El objetivo es reconocer oficialmente los saberes adquiridos en el trabajo y definir, junto a sindicatos y empresas, los perfiles profesionales que serán certificados. El proceso se extenderá progresivamente a otros sectores productivos de la región.

La Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, puso en marcha la Mesa de Diálogo Social del sector mecánico y automotor para definir los perfiles profesionales que serán incorporados al Programa de Certificación de Competencias Laborales.

Del encuentro participaron representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), concesionarias, estaciones de servicio, talleres de verificación técnica vehicular, empresas del sector y organismos públicos. Bajo un esquema de diálogo social, el Estado, el sector sindical y el sector empresario, comenzaron a construir de manera consensuada los perfiles ocupacionales que serán certificados.

Al respecto, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, subrayó que "gran parte del conocimiento se construye trabajando" y sostuvo que el desafío consiste en "reconocer oficialmente esos saberes para que la experiencia laboral tenga el mismo valor que cualquier otra trayectoria formativa y se convierta en una herramienta concreta para acceder a mejores oportunidades de empleo".

Además, remarcó que "la certificación de competencias sólo puede construirse junto a quienes representan a los trabajadores y a quienes generan empleo, porque son ellos quienes mejor conocen las capacidades que hoy demanda el sector productivo".

La actividad, que se desarrolla en el marco del convenio de cooperación firmado en marzo de 2024 con la CGT y la OIT, busca reconocer las competencias adquiridas por trabajadores y trabajadoras a lo largo de su trayectoria laboral, fortaleciendo la empleabilidad y respondiendo a las necesidades del sistema productivo. Es por ello, que la iniciativa se replicará también con otros sectores productivos, a fin de consolidar un sistema de certificación de competencias laborales construido de manera participativa entre el Estado, los trabajadores y las empresas.

EN UNA MISMA MESA

El gerente ejecutivo de la Agencia, Domingo Squillace, explicó que esta experiencia será el punto de partida para avanzar con otras actividades económicas de la región y afirmó que "comenzamos con el sector mecánico y automotor, pero el objetivo es avanzar progresivamente con otros sectores productivos. Queremos construir un sistema regional de certificación de competencias, que responda a las necesidades reales de cada actividad y fortalezca el empleo, la productividad y el desarrollo de Comodoro Rivadavia".

A su turno, el secretario general de SMATA, Pablo Sepúlveda, destacó que la participación conjunta de trabajadores, empresas y Estado, fortalece el proceso y señaló que "representamos a distintos convenios vinculados al sector mecánico y automotor, como talleres, plantas de verificación técnica vehicular y estaciones de servicio. Estas mesas permiten construir una fuerza laboral más competitiva, mejorar la capacitación de los trabajadores y generar beneficios tanto para las empresas como para la comunidad".

MIRADA EMPRESARIA

Desde el sector empresario, el representante de Pergal Verificación Técnica Vehicular, Oscar Do Brito, consideró que "reconocer oficialmente la experiencia laboral beneficia, tanto a los trabajadores como a las empresas, porque establece estándares comunes y fortalece la capacitación".

En la misma línea, el gerente de Operaciones de 3 Gen S.A., Walter Peletay, valoró la participación del sector privado en la definición de los perfiles laborales y sostuvo que "es muy importante unificar criterios entre las empresas, el sindicato y el Estado. “Esta mesa nos permite diseñar capacitaciones acordes con las necesidades reales de la actividad. Para las empresas significa contar con trabajadores mejor preparados y, para quienes buscan empleo, una oportunidad concreta de capacitarse y acceder a nuevos puestos de trabajo".

Por último, el representante de Tsuyoi y Feadar, Marcelo De Marco, afirmó que la iniciativa permitirá reconocer formalmente la experiencia laboral y preparar al sector para los desafíos tecnológicos que vienen. En ese sentido, sostuvo que "la certificación representa un reconocimiento para muchos trabajadores que construyeron su oficio fuera de una formación tradicional. También abre la posibilidad de desarrollar nuevas capacitaciones vinculadas con la electrónica automotriz y los vehículos híbridos y eléctricos, perfiles cada vez más demandados y para los que hoy existe una oferta de formación limitada".

CERTIFICACION

El Programa de Certificación de Competencias Laborales permite acreditar oficialmente habilidades y conocimientos desarrollados durante años de trabajo, incluso cuando no hayan sido adquiridos mediante la educación formal.

Los perfiles profesionales son elaborados bajo los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), bajo el modelo del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR), garantizando un proceso participativo, transparente y alineado con criterios internacionales de calidad.