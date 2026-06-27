La ampliación de la Escuela Municipal está casi terminada

La obra, financiada íntegramente con fondos municipales, permitirá mejorar la funcionalidad del establecimiento mediante nuevos espacios para directivos y docentes, un acceso más seguro y una mejor circulación interna.

Este sábado, el intendente Othar Macharashvili recorrió la obra de ampliación de la planta baja de la Escuela Municipal N° 2006, cuyos trabajos se encuentran próximos a finalizar. La visita contó con la participación del presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el gerente de la Agencia, Domingo Squillace; y la directora de la institución, Leticia Cardoso.

La intervención incorpora nuevos espacios para el equipo directivo y docente, un ingreso independiente y más seguro, mejoras en la circulación interna y un área exterior que optimizará las actividades recreativas de los alumnos. La inauguración de esta ampliación está prevista para los primeros días de julio.

Durante la recorrida, el intendente destacó el avance de la obra y el cumplimiento de los plazos previstos, al afirmar que “estamos muy contentos porque se están respetando los plazos, la obra se está terminando con muy buena calidad y los directivos y los padres están más que satisfechos por el trabajo que se está realizando”.

Asimismo, remarcó el rol que cumple el establecimiento dentro de la comunidad. En ese sentido, expuso que “es importante la articulación que se está haciendo con los barrios aledaños, con las familias y con las distintas instituciones. La Escuela Municipal se va transformando en un nodo de integración con los actores de todo este sector de la ciudad”.

Macharashvili explicó que la etapa próxima a inaugurarse contempla las nuevas dependencias para directivos y el nuevo acceso al edificio, mientras que ya se trabaja en la siguiente fase de la ampliación, con el objetivo de “tenerla lista para el inicio del ciclo lectivo 2027”.

En esa línea, resaltó que la inversión se ejecuta íntegramente con recursos municipales. “Es bueno que la gente sienta confianza cuando uno dice que las cosas se van a hacer y efectivamente se hacen. Los fondos que estamos incorporando acá son totalmente municipales; no hay fondos externos. Los recursos que aportan los vecinos se traducen en obras y servicios de calidad para la educación, el deporte y la infraestructura de la ciudad”, concluyó.

MEJORA FUNCIONAL

Domingo Squillace, señaló que la recorrida permitió observar “los últimos detalles de una obra que cambiará significativamente el funcionamiento cotidiano de la escuela. Estamos próximos a inaugurar esta etapa, cerrando la construcción de toda la planta baja, con las tareas finales de limpieza, electricidad y pintura para que la comunidad educativa pueda comenzar a utilizarla”.

“Esta nueva infraestructura brindará mayor comodidad tanto a docentes como a estudiantes, ya que contempla espacios más cómodos de trabajo, una mejor circulación y mayor funcionalidad. También mejorarán notablemente los accesos, cambiando completamente la dinámica de la escuela”, apuntó.

Squillace valoró el compromiso de toda la comunidad educativa y remarcó la importancia de la Escuela Municipal para los barrios aledaños. A su vez, destacó “la gran labor del equipo docente, de los directivos y de las familias, que acompañan permanentemente el proceso educativo de los chicos”.

En tanto, Leticia Cardoso, manifestó su satisfacción por el impacto que tendrá la ampliación en la dinámica institucional. “Siempre fuimos acompañando cada etapa de la obra y estamos muy orgullosas de esta infraestructura, porque acompaña nuestro proyecto educativo, ya que facilitará el trabajo de maestras y maestros y también mejora las condiciones para los niños”.

Cardoso explicó que la ampliación “permitirá reorganizar el funcionamiento del establecimiento, mejorar la circulación dentro de la escuela y nos brindará un espacio para trabajar en distintas actividades que forman parte de nuestra propuesta educativa. Además, las áreas de servicio quedarán mucho más despejadas y recuperaremos un espacio exterior mucho más amplio para que los chicos disfruten de sus momentos de recreación. Todo esto mejorará las condiciones de trabajo del personal”.